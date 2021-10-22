維冠大樓原址重建新大樓曝光 網嘆：應該是台南最安全一棟樓

2016年南台大震造成台南永康維冠金龍大樓倒塌，有115人不幸罹難，96人受傷。經過5年重建，如今原址也蓋了新大樓，有網友路過拍下新大樓的照片，讓不少人看了感慨萬分。

這名網友昨天經過維冠大樓的原址，他發現一棟外觀相當氣派、美輪美奐的大樓矗立著，已經很難想像當年維冠大樓的模樣了，他將照片PO到臉書「爆廢公社公開版」，相當感概地說「昔日的維冠大樓…如今變成新大樓了」。

照片引起熱議，「這應該算台南最安全的大樓了」、「這結構看起來就很穩」、「挺好的，不然要空在那邊嗎？」、「原本好像說建紀念公園」、「好快喔，我台南人上次經過還是工地，希望無論舊住戶還是新住戶都能夠未來住得平安順利」、「犧牲不少人的命而蓋的大樓」、「希望這棟重蓋的大樓沒有偷工減料」。

據《ETtoday房產雲》報導，這棟新大樓命名為「出雲居」，諧音台語「出運」了，象徵「撥雲見日，登高望遠，前途光明」，也是台語說的「出運」。「出雲居」是RC結構的住宅大樓，共有48戶，地下3層、地上15層，其中1到3樓為診所，3樓以上住家使用。