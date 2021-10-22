儀表板亮「烏龜曬太陽」符號一頭霧水 內行人驚：不要開了

現在不少人都會買車代步，但開車不是只會開上路這麼簡單，還要看得懂車上的設備儀器，才知道哪裡有問題。一名網友在臉書PO出一張照片，只見車上的儀表板出現一個「烏龜曬太陽」的符號，讓他看了一頭霧水。

原PO在臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」表示，日前開車的時候，發現車上的儀表板出現一個像太陽又像齒輪的符號，下方還有一個像烏龜的圖案，讓他不免好奇地想問「請問汽車儀表板上面有隻烏龜曬太陽是什麼意思？」

不少網友發揮創意，留言搞笑地說「太陽太大，請龜速慢行」、「提醒你多曬曬太陽，建議打開天窗」、「建議天氣好的時候，帶家中寵物烏龜出來曬太陽」、「代表車子提醒你今天太陽很大，你開太慢了」、「早上的時候你開太慢了」、「叫你不要沒事躲在內車道」。

不過有內行人一看就知道車子有問題，「『動力系統異常』，那個不是太陽是齒輪，烏龜表示請慢速行駛，請低速開回廠檢修，最好是直接拖回去別開了」、「齒輪異常，龜速慢行」、「動力系統出了問題」。