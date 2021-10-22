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500元五倍券+1千現金買800元肉圓 店員找錯錢引爆網友激辯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友拿五倍券加上現金去買肉圓，結果店員找錯錢讓她氣炸。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友拿五倍券加上現金去買肉圓，結果店員找錯錢讓她氣炸。 圖／聯合報系資料照片

繼去年（2020）三倍券後，今年政府再推出五倍券，盼以此來提升民眾消費，振興經濟，但有一名女網友去買肉圓，拿了一張500元的五倍券再加上1000元紙鈔，沒想到店員不僅找錯錢還不認錯，讓她氣得PO文抱怨。

原PO在臉書「爆廢公社二館」寫道，她昨（21）日到彰化某間知名肉圓店買13顆肉圓再加3個湯，一共是800元，但因為身上沒有百元鈔，於是詢問店家收不收五倍券，女店員回答「有，但不找零」，原PO便拿了一張500券+1000元現金給對方找700元現金。

沒想到女店員收下後竟只找了300元現金，原PO告訴她應該要找700元才對，但對方卻說「妳是用券跟我換現金」，讓原PO聽了很傻眼，只好告訴她「如果妳不會算沒關係，妳現金還我，我肉圓+4顆湊1000券」，但女店員卻拒絕，甚至還跟其他店員碎念抱怨。

一旁其他店員趕緊跟她解釋，但女店員碎念了快5分鐘，讓原PO聽了受不了，只好說「如果妳不想收券，妳還我，我拿現金給妳」，對方態度立刻轉變地說「不用」，並且找了正確金額，原PO相當無奈地表示「我真的很想直接說不買了！自己算數有問題不檢討，檢討客人…如果不會算數，妳就直接說不收不就得了」。

貼文引起不少人討論，「可能惱羞又拉不下臉吧」、「買800元用500消費券不夠的，拿現金付300找700到底哪裡有問題」、「有些人就是對數字比較不敏感，店員可能真的轉不過來」、「我是都給券，其餘不足給現金，我怕遇到數學不好的學生」、「下次也可以問完老闆金額後先給他500消費券，直接跟他說是不是還差300，那300的部份我用現金付」。

五倍券

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