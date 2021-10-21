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燒開水要開抽油煙機？他搞錯「一觀念」被網友點醒

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，自己煮開水時習慣打開抽油煙機，但朋友卻對這舉動感到相當意外。示意圖／Ingimage
網友表示，自己煮開水時習慣打開抽油煙機，但朋友卻對這舉動感到相當意外。示意圖／Ingimage

多數台灣人都習慣將自來水煮沸後再飲用，不少家庭也會使用濾水壺或過濾器，以確保飲用水的品質。一名網友表示，他在燒開水時都會打開抽油煙機抽風，但這一舉動卻讓朋友相當驚訝，更問「為什麼要這樣？」，讓他懷疑「大家在家裡煮水，難道都不開抽油煙機或抽風機嗎？」

該網友在PTT發文表示，一日他在家煮開水時，順手打開了抽油煙機，不料一個簡單的動作卻令一旁的友人相當困惑，更被問「為什麼要這樣？」。他在文中寫出個人見解，「把水煮開不就是為了殺菌跟讓氯蒸發嗎？而且氯變成氣體還是在空氣中，所以當然要開抽風機讓它吸啊」。然而，友人卻不認同原PO的看法，令他不禁好奇「大家都是怎麼煮水的？」

文章掀起討論，不少網友看了卻直搖頭，直指原PO對燒開水的觀念錯誤，「自來水中的氯很低喔，對人體無害，是揮發性物質」、「自來水氯離子含量低於空氣中氯氣危險濃度，怎麼煮都不會危險啦」。

《元氣網》報導，生水中有致癌疑慮其實不是水中的餘氯，而是氯與水中有機物所形成的三鹵甲烷。自來水中的三鹵甲烷在煮沸後會被大量揮發，因此多建議民眾煮開水時應開蓋，也可適時打開抽油煙機來幫助通風，藉此減少吸入的機會。

部分網友也分享自己的經驗，「當然要開啊，平常開著當抽風機換氣」、「會開，但不是因為氯，是因為瓦斯爐開火周遭空氣溫度會升高」、「記得抽油煙機說明書建議燒開水也開，因為避免熱蒸汽累積，導致抽油煙機塑膠葉片變形」。

PTT

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