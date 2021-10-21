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跑3趟好市多買不到暖暖包 她見「整車暖暖包」嘆：心情很不美麗

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去好市多想買一盒暖暖包，已去了三趟每次都被掃光，到了櫃台竟看到推車上「滿滿的暖暖包」，令她相當傻眼。圖／好市多 消費經驗分享區
一名網友去好市多想買一盒暖暖包，已去了三趟每次都被掃光，到了櫃台竟看到推車上「滿滿的暖暖包」，令她相當傻眼。圖／好市多 消費經驗分享區

近日天氣逐漸轉涼，氣象局表示，受到東北季風影響，北部、東北部氣溫下降，預估周末會是這一波冷空氣影響最明顯的時刻，民眾應做好保暖措施。一名網友去好市多想買一盒暖暖包，已去了三趟每次都被掃光，到了櫃台竟看到推車上「滿滿的暖暖包」，令她相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「好市多 消費經驗分享區」發文，她想去好市多買一盒暖暖包，已去了第三趟，依照慣例先詢問工作人員，卻仍然得到「沒有喔，缺貨了喔」的回覆，到了結帳櫃檯，竟看到一整個推車的「暖暖包」，令她相當傻眼直呼，「瞬間心情變得很不美麗」。

網友紛紛表示，「有夠誇張，應該要限購」、「真心覺得要限購，要買給需要的長輩有時候很難買」、「希望能限購，想買給晚上在校讀書的小女兒使用，但每次去問，一直都是缺貨狀況呀…」、「這應該是代購或轉賣，不然就是他家拿暖暖包當衛生紙用！」、「囤貨是商業行為，有賺也有賠，囤貨也是道德問題，買夠用就好，你好我也好，讓這個世界變的更美好」、「辦卡多年這兩年開始遇到這種情形，說真的一堆東西被代購買光，真的蠻無言的」、「我還在吹冷氣...他已經買暖暖包了」、「這是有多冷…需要買到一整車！！經歷口罩之亂後，我們要再經歷一次暖暖包之亂嗎？」。

不過，有網友幫忙緩頰，「這有時候不是給人用的，是要給動物保暖用的，因為新聞預計說很冷，很多有養寵物的家庭都會囤貨的」、「應該有在代購或在開店，再不然就是有在做慈善送往偏鄉山區給弱勢的吧，不然以這樣的量應該可以用好幾年冬天不愁了…」。

有網友則推薦使用懷爐，比暖暖包環保且不製造垃圾，「我也是某年買不到暖暖包後，開始使用懷爐，高山甚至雪地也能產熱，不用愈搓心愈涼，買不到暖暖包的人真的可以考慮一下懷爐」。

有網友推測，今年冬天很冷因此才會有許多人先備貨，「因為氣象預測說，今年的冬天會非常冷，所以這是預期性消費…但是不是真的比歷年都冷就不知道了」、「今年冬天會很冷，有看到要先備貨」。

最後，原po也表示，只是希望有需要的家庭都買得到，尤其家裡有長輩、弱勢族群，而不是讓有心人囤貨導致缺貨，再高價轉售，謀取暴利。

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