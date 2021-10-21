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麥當勞菜單是鷄不是雞！差別在這件事... 網讚：長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞菜單雞肉品項都用「鷄」而非「雞」，引發網友好奇。 圖/截自麥當勞歡樂送
麥當勞菜單雞肉品項都用「鷄」而非「雞」，引發網友好奇。 圖/截自麥當勞歡樂送

1984年，台灣第一家麥當勞在台北民生東路開張，麥當勞叔叔、兒童餐玩具、生日派對從此跟歡樂童年畫上等號。但你可曾認真看麥當勞過菜單？有網友發現如果是雞肉品項，麥當勞都使用鳥字旁的「鷄」，而非一般較常見的「隹(讀音同追)」字旁的「雞」，po文一出，引起熱烈討論。

原po在「‧【爆系知識家】‧」臉書社團發文表示，她不明白麥當勞的雞，為什麼都要寫成鳥字旁的？用手機或電腦輸入，往往還找很久，或是根本選不到這個「鷄」字，她忍不住問，「鷄跟一般的雞，有什麼差別呢？」

不少網友驚嘆，「你講了我才注意到，平常只注意可以吃就好」、「太過理所當然反而沒注意到，繁體字真是偉大」、「我覺得鷄才是正宗寫法，符合雞的屬性」、「好強喔...吃了這麼多年居然完全沒發現耶」、「已經很久沒寫了，現在都寫G」、「看了兩遍平板的輸入法，選字還真的只有雞，沒有那個『鷄』」、「香鷄城也是這隻鷄」。

有網友幫忙補充，「『鷄』同『雞』其實都一樣，兩兩同字異形。古人早期馴養的雞，尾巴有長短之分的緣故。『鳥』與『隹』兩字同源，不同之處就是尾巴上的區別。『隹』字是鳥蹲著的樣子，所以看不到腳；而『鳥』字是鳥站著的樣子，所以看得到腳。」不少人大呼「長知識了」。

根據教育部異體字字典，「雞」有很多異體字，鷄和雞同屬一字的異形，音義上並無差別。根據東漢許慎《說文解字》一書：「隹，鳥之短尾總名也」、「鳥，長尾禽總名也」，隹和鳥都是象形字。

根據教育部異體字字典，「隹」字，鳥之短尾總名也。象形。 圖/截自教育部異體字字典
根據教育部異體字字典，「隹」字，鳥之短尾總名也。象形。 圖/截自教育部異體字字典

麥當勞

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