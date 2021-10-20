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插座沒電？人妻法眼「拔」出老公私房錢 網友看這張圖笑瘋
藏私房錢的地方又少一個！一名人妻在臉書社團發文，驕傲表示雖然老公藏私房錢的技術已經成精，但「還是躲不過老娘的法眼」。圖片中的插座乍看毫無異狀，下個動作卻讓每個人夫人妻大開眼界，驚喊這老公「太天才了」。
該名人妻在臉書社團爆廢公社公開版發文，指自己成功抓包老公藏私房錢的小秘密。而最大的敗筆就是電器插進插座時沒有通電，她覺得怪怪的想拔開卻也意外拉出N張千元大鈔。原PO才瞬間明白這一切都是老公藏私房錢的伎倆。
如此低調又和裝潢完全融合的藏身處，不料終究仍被發現。原PO便自豪地說還是難以躲過她的法眼，也呼籲大家「請注意家裡沒電的插座」，說不定也能多出一筆「意外之財」。
不少網友看了直言要趕快檢查家中插座，「可惡又被挖出一個地點」、「裝潢的是共犯」、「好險我都藏在插頭」。
人夫這招給了網友不少靈感，紛紛提出更好的藏法，「設計成要轉90度或是180度才能開」、「不要用插座改用電信盒」。也有人建議原PO最好還是乖乖放回去不要拿，「等他放滿再拿出來」。
根據過往私房錢「熱門地點」，老婆絕對不會搬的大型家具、需要拿工具打開的地方、自己車上、電腦主機都是不少人的選擇。不過也有網友認為這樣太累了，不如直接開個數位帳號，沒有存摺更方便。
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