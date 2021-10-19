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「烏魚子好吃嗎」掀網路論戰 內行人曝獨家料理法

聯合新聞網 / 綜合報導
烏魚子味道獨特，有網友問「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」。聯合報系資料照／記者魏妤庭攝影
烏魚子味道獨特，有網友問「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」。聯合報系資料照／記者魏妤庭攝影

食物對食用者而言，是否美味可口其實滿主觀的。就拿烏魚子來說味道獨特，它更是喜宴中必備的一道菜，不過有些人視其為美食，有些人卻難以下嚥拒其於千里之外。有一位網友在ptt發言提問「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」

原po貼文中表示，烏魚子是鹽漬後乾燥的水產加工食品，一般食用的方式是搭配水果、蘿蔔或其他東西一起吃，但也有人不喜歡吃，重點是烏魚子並不平價，那「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」

網友看完po文後，紛紛留言表示「真的好吃，再貴我都買」、「有海鮮味」、「真的好吃」、「覺得蠻好吃的呀」，有網友建議獨家吃法「好吃阿，搭起司配紅酒根本神物」、「要配蔥跟啤酒」，更有網友提獨家料理秘方「烏魚子比較適合像松露那樣用刨屑的提味」。不過更有網友表示「沒啃過整根的烏魚子，不要跟我說你懂吃」。

持反對意見的網友表示「單吃覺得不好吃」、「鹽巴味很重，吃不慣」、「難以下嚥的東西才會加一堆香料壓味道」，有網友直接指出「捧出來的，和魚子醬、鵝肝醬一樣」、「硬捧出來的啦，已經很多餐廳根本都沒有」、「鹹鹹香香的，其實是錢的味道」。

根據維基百科解釋，烏魚子是指一種以已孕的烏魚卵巢鹽漬後乾燥的水產加工食品的統稱。其加工過程是將捕獲的雌性烏魚開肚後取出其卵巢，漂洗乾淨後以食鹽餣漬脫水去腥，然後經過曝曬、陰乾程序即可，現在也有採用機器烘乾的方式。

烏魚子的基本食用方法，就是烤，烤的方法很簡單，先用金門高粱酒浸泡烏魚子約3分鐘後，利用高梁酒含的酒精成份點火，烤完一面之後再烤第二面，全程約6~10分鐘，這樣烤出來的烏魚子正好恰熟。

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