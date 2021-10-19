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到麥當勞用紙本五倍券發現驚喜 網友：不知道就虧大了

聯合新聞網 / 綜合報導
振興五倍券8日上路。圖／聯合報系資料照
振興五倍券8日上路。圖／聯合報系資料照

振興五倍券從8日開始發放以來，不少人都在討論紙本好，還是數位綁定好？據經濟部最新統計，有409萬人選擇數位綁定、1382萬人領取紙本券。有網友透露到麥當勞使用紙本券消費，竟意外發現驚喜，引起熱烈討論。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，表示日前拿五倍券的200元到麥當勞買餐點，因為紙本券不能找零，原想買份超值全餐再加點50元的1+1湊200元，沒想到結帳時店員突然告知她「這邊可以找零喔」，令她大感驚喜「我還以為大部分連鎖速食店都不會讓你找零」。

原PO接著詢問網友，「麥當當是決定接受找零嗎，還是每間店自行決定找或不找？連鎖手搖飲有哪家是可以接受找零的嗎？」

貼文一出，網友紛紛回覆「規定上是不找零，不過店家想找也是可以，但不能強迫店家找零」、「麥當勞去年就有了！超佛」、「去年三倍券沒花完也是剩下的都拿去麥當勞找零」、「真的很多店家都有找零，畢竟要做生意，不懂為何一堆人用九折賣出五倍券，真的虧死」、「不知道這項好康的虧大了」、「勇者上吧，把全台飲料店能否找零都查出來」。

還有人分享其他可以找零的店家「Qburger也可以找零」、「微熱山丘之前買視為現金」。

事實上，據五倍券發放辦法規定，振興五倍券面額大不得強制找零、轉售，行政院長蘇貞昌9日曾親自說明，依規定不開放找零，不過若是店家基於營業作為，決定找零，政府也尊重。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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