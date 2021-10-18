搭火車買對號座卻被佔位 他傻眼：無票的人還要我出示車票

台鐵為便利短程旅客，旅客刷電子票證就可搭乘新自強號以外的列車，不過有網友抱怨，他近日搭火車時，發現自己的位置被佔用，要求對方離開，對方還跩回「你車票給我看一下」，讓他傻眼痛批「買對號列車車票好像在浪費錢」。

有網友在PTT發文表示，他近日搭乘火車時，上車發現他的位置被佔用，告知對方後，對方竟反問「你買幾號？你車票我看」，看完後才肯離開。他表示，那個人是以悠遊卡搭車，照理說沒有位置可坐，卻僥倖隨便佔位，痛批「真的當買票的人是笨蛋？」

其他網友紛紛留言「這種就是欠嗆」、「下次請無票佔位的人出示他的票給你看」、「要坐不會去買對號座哦」、「還看你的車票座位有沒有這麼沒禮貌」、「沒對號座的都特別大聲，真的看不懂」、「沒對號入座的人真的很大聲欸，還像教官一樣要檢查證明」、「同感，每次規矩買票結果還要發生這種狀況」。