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八年級生過很爽？整天打卡吃好料 網曝1關鍵：能用的錢超多

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友表示公司來的八年級新人，放假常聚會、吃美食，好奇日子為何可以過的這麼爽？示意圖／ingimage授權
一位網友表示公司來的八年級新人，放假常聚會、吃美食，好奇日子為何可以過的這麼爽？示意圖／ingimage授權

每個世代都有不一樣的特色，相較於七年級被封為「最慘一代」，八年級感覺似乎較幸運。一名網友發文表示，公司來了一些八年級的新人，常看他們打卡吃好料，放假幾乎都出去玩，有的人還結婚買車了，好奇問「怎麼感覺八年級小朋友生活都過的不錯？」貼文引發熱議。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文表示，公司陸續進來了一些八年級的小朋友，常常看他們放假幾乎都出去玩、打卡吃好料，常買3C新品，有人的甚至已結婚、買車了，反觀自己，出社會已10幾年，直到去年才勉強買了一部新車，好奇八年級生是不是都過得比較好？

貼文引發熱議，許多人回應「躺平族啊，不婚不生不買房不買車，及時行樂」、「沒未來，及時行樂式生活觀」、「窮所以活在當下」、「窮的你沒看到而已啦」、「你有問他們有沒有打算買房子嗎」、「不買房可以用的錢超多」、「不買房子直接多一筆錢啊」。

雖有蠻多人認為八年級生及時行樂式的生活觀，是因低薪時代「存錢速度追不上房價上漲速度」、「房子買不起，只能買其他東西充實」，但也有同為八年級生的網友反嗆「我八年級的已經買房啦，誰跟你八年級不買房」、「八年級買房+1啦，不是買蛋黃」、「我大學一堆同學跟學弟都在輪班拚頭期款給你參考」。

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