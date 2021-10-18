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外送員致謝竟變「罵髒話」 網笑翻曝背後原因
外送平台崛起，外送員完成訂單後，多會希望消費者給予五星好評，有網友分享近日收到外送員的訊息，疑似是因為圖案無法顯示，導致「乾蝦」變成了「乾」，從感謝變成接近髒話，他笑翻表示「欸！沒有欠你耶！」
有網友在臉書社團外送員的奇聞怪事貼出一張與外送員的訊息，外送員傳訊息表示「您訂購之餐點已為您送達，祝您用餐愉快小心燙口，若喜歡我的外送品質，請再下次訂餐時再予以五星評價，乾」。
而訊息內的「乾」後方還有一個無法顯示的圖示，該網友笑翻表示，「我想你應該是想說乾蝦吧？還是你就真的想對我說乾？欸不是欸！我沒有欠你耶」。
對此，其他網友也紛紛留言「感謝啦」、「他是要說乾蝦吧，乾後面應該有個圖，只是顯示不出來」、「那個符號是你手機顯示不出來啦」、「5星變1星的故事」、「這個故事告訴我們，好好打字不要傳圖片，我也看過客人備註是一堆框框的，還要猜他在說什麼」、「也有可能是乾杯啊、乾淨啊、乾膽相照」、「是說為什麼不能這次五星好評，要下次才可以」。
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