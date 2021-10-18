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繳了5個月房租才知老婆是房東 新婚人夫被設局超無奈

聯合新聞網 / 綜合報導
一位人夫租屋繳了5個月的房租後，才發現房東竟是自己的老婆，等於每月自己奉上零用金給老婆，令他哭笑不得。示意圖／ingimage授權
一位人夫租屋繳了5個月的房租後，才發現房東竟是自己的老婆，等於每月自己奉上零用金給老婆，令他哭笑不得。示意圖／ingimage授權

租屋每月繳房租給房東，竟變成老婆的私房錢！一名新婚的人夫在婚後租了一間房子，與妻子兩人展開新生活，在繳了5個月的房租後才發現，房東竟然是自己的老婆，等於每月送「零用錢」給老婆，令他覺得自己好傻好天真。

《星洲網》報導，馬來西亞一名男子日前在《TikTok》上傳一段視頻表示，自己計劃在結婚後要搬出去住，就租了一間公寓與新婚的妻子展開新生活，租屋增加開銷，所以也對財務及每月生活開銷做了規劃。

這位人夫在視頻中寫道，「5個月後，我才知道，我們租下的房子原本就她自己的房子」，意味著人夫5個月來所繳的房租，都變成了妻子的「零用錢」，還是自己乖乖雙手奉上的，還在影片結尾放上了哭笑不得的表情，自認真的是好傻好天真。

影片曝光後，吸引76.4萬人按讚，笑言「女孩們，先買房吧」、「老婆很聰明，懂得做生意」、「存下來的錢可以買第二間房子」、「婚後丈夫若不肯繳房租，就對他說『寶貝，租金你還沒給，你睡房門前』；但也有人持不同意見，「是我的話，直接離婚，因為感覺被騙了」、認為夫妻間「應該要誠實」。

@aqim03

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