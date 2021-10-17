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超扯AA制！尪將每顆蛋寫上「3.09元」 妻心寒：小氣表露無遺

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友看到老公將冰箱裡每顆蛋都寫上價錢，讓她心寒又失望。 圖／翻攝自「爆料公社」
一名女網友看到老公將冰箱裡每顆蛋都寫上價錢，讓她心寒又失望。 圖／翻攝自「爆料公社」

不少情侶或夫妻對於金錢的使用都會採取AA制（意指平均分攤所需費用），但如果每一筆錢都斤斤計較，可能就會傷了感情。一名女網友PO文表示在冰箱裡看到老公將每顆蛋都寫上價錢，讓她失望又難過，忍不住抱怨老公的小氣行為真的刷新她的三觀，鄉民們看了也傻眼。

原PO在臉書「爆廢公社二館」寫道，日前下班回到家已經晚上10點了，身心疲憊之餘聽到孩子的呼喊聲，起身到冰箱前查看，沒想到打開冰箱卻看到門邊9顆雞蛋上面，每一顆都寫上「3.09元」，這一幕讓她看了覺得滿腹委屈，無奈又無言。

她說雖然和老公採取AA制，但這樣的做法也未免太超過，「再怎麼沒感情，這種動作只是講你對我長期以來的小氣，而表現的一覽無遺！我打死不可能動你的蛋好嗎？3.09元？那我可以跟你算一下全家的保險、小孩的學費、安親、補習、三餐、衣物嗎？」原PO直呼看到雞蛋上面還寫價錢，真的是刷新她的三觀，她還開玩笑地說「有沒有很像樂透開獎號碼？」

照片曝光也讓不少人相當不滿，「打燈籠也找不到這種老公吧？奇葩！」、「跟這種人相處應該覺得倍感壓力」、「太扯…這已經不是摳，是找麻煩吧！」、「這什麼鬼…給他4塊叫他找錢啊」、「是我就直接放一百塊下去，然後蛋全部敲破」、「天啊！怎麼有辦法跟他生活下去？妳太辛苦了，放生吧」、「什麼都要AA？那一個人生活就好！不然就是燒一頓飯、曬一次衣服、洗一次衣服，一切有關要替他做的事，請付錢！」

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