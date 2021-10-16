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七張加碼券全槓龜！天選之人傷心秀身分證：這輩子都抽不到了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自dcard
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七大加碼券第一週已經全數開完，有不少幸運號碼重複，被稱為天選號碼，不過也有不少網友哀怨七種加碼券都槓龜，傷心抱團取暖。有位女網友就在dcard發文秀出身分證照片，說自己身分證字號末碼是六個零，大概一輩子都抽不到了。

▎延伸閱讀：首周全數開出！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

這名網友在dcard發文「身份證末碼0000 大概這輩子都抽不到了」，她不只秀出身份證照片證明，還說其實自己身分證號碼不只4個零，是6個零，從小最期待六福村哪天在國慶日時可以舉辦「雙00免費入園活動」，還幻想可以攜兩個同伴參加，但結論是「有夢最美」。

她一發文，被網友封為天選之人，還釣出不少同病相憐者，有000、666、0000、3388、4444、9999、0000000、222222、123456，不少人也秀出身分證證明。

不少網友分享自己的案例，「自己是3388，別人叫我提供身份證字號時，有點難為情，這是幸運還是悲慘」、「雖然不是最後面四碼，但我的身份證是連續4個4444，之前我媽還問我要不要改，但我覺得超級酷又超帥」、「我是877…..我媽是222，生日也22，員工證號也是22」、「我媽的末四碼是5487，之前打去客服查東西要末四碼，客服聽到5487直接傻眼，一定以為在整他。」

也有網友回憶「之前有餐廳辦過雙0」但發文者傷心回覆「我比較想要六福村」。也有人的回應讓她從希望雲端又掉入谷底，「其實機率是一樣的，高中數學有教過」，「但是商家辦活動特價通常不是0000，而是比如創始日期或是什麼特別的日子」。

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