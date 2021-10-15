拜月老她自煮芋圓帶去結局超驚人 網笑：妳才是月老吧

台中樂成宮被譽為三大台灣靈驗月老廟之一，而中秋節也是月老的生日，據說此時拜月老求姻緣最為靈驗。有位女孩趁著中秋連假跑去樂成宮拜月老，希望順利脫單。她還帶了一樣創意供品，果然月老超靈驗，一個月後「真的脫單了」，只是脫單的人是別人，不是她。

有位女網友在Dcard感情板以「去拜月老結果脫單的不是我」為題發文，說她趁中秋連假去台中樂成宮拜月老，決定帶不一樣的供品顯示誠意。原po特別帶了「芋圓」，因為想要「遇緣」，她還發了限動，「月老你有看到我的努力嗎？我自己煮芋圓喔，快點賜我一個男朋友」。

在月老殿裡，原po將煮好的芋圓放上供桌，引起旁邊萌妹子的側目，兩人都想求姻緣相談甚歡，原po大方分享「芋圓遇緣」的故事，萌妹子聽得眼睛直發亮，之後也同樣煮了芋圓去拜月老。原po滿心期待回家，但「一切都沒發生」。過了一個月後，萌妹子卻傳來訊息說她「交到男友了」。

原po一開始有點沮喪，後來也想開了，「往好處想我們都送了芋圓，找到男朋友只是時間早晚的問題」，她也特別分享月老跟芋圓的故事，祝福2021年的尾巴大家都可以順利脫魯。

網友笑翻，「原來妳才是月老」、「至少妳可以去旁邊擺攤賣芋圓，招收廣大信眾」「靈驗到我笑出來，拜託告訴我是哪家芋圓，我馬上買100盒」、「芋圓好讚誒！get一招」、「月老一定是覺得妳很棒，絕對要好好幫妳挑好男人！所以篩選過程會比較久」、「月老我想脫單，可以教我煮芋圓嗎」。

網友也推薦棄其他供品，「我拜檸檬C片跟鈣片，請他吃糖也注意他的身體健康」、「朋友去拜月老，買了油雞」、「我去拜三次都買肯德基蛋塔，月老超喜歡吃的，有抽到上上籤」、「拿手搖飲料去拜月老，到現在還是單身，是不是因為忘記加珍珠？」、「之前是巧克力，看來月老又要吃芋圓吃到吐了」。