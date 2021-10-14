哪項商品最能「感受到通膨」？ 網指這項超有感：只能嘆氣

物價上漲一直是熱門話題之一，尤其對比某一特定物品幾年前與現今的售價時，經常令人感嘆漲價的迅速與幅度。近日就有網友分享，自己去吃小火鍋時，發現售價與學生時期差距甚大，讓他不禁好奇「哪一樣商品最讓人明顯感受到通膨？」話題掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，這幾年物價一直漲，以前1000元可以用一整周，但現在只過了三天就差不多用光了，而近期最讓他有感的是，過去大學生去吃小火鍋大約只要80元就能飽餐一頓，日前他去吃飯時，卻發現點一份一般的沙茶鍋就要150元，幾乎漲了兩倍，讓他好奇問道「還有買什麼感覺通膨很嚴重的嗎？」

隨後引起網友熱議，其中許多人都點名食物類漲最多的是「手搖飲料」，紛紛留言「飲料啊一直漲」、「珍奶從20變60」、「看到有人說70到80塊的飲料很普遍，只能嘆氣」、「飲料，現在90一杯也很正常」、「手搖飲，每天喝的最有感」；也有不少人提到「茶葉蛋」、「排骨便當，35、45、50、60、75，同一間喔」、「車輪餅，3個十元到現在一個30元」、「手搖、泡麵、麵包、零食，族繁不及備載」。

此外，有人則感嘆食物之外，漲幅最明顯的還是房價，直呼「房地產吧，以前覺得是鄉下地方透天500萬很貴，現在一看根本便宜到爆」、「當然是房子」、「房子，我家漲四五倍，代價是火鍋也變貴了」、「房子啊，同一棟變舊20年價格卻變3倍」。