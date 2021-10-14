他問大家領到五倍券買什麼？ 網狂推「這兩類商品」很實用

因應疫情趨緩，行政院推出五倍券振興經濟，期盼刺激民眾消費。日前紙本與數位五倍券正式上路，就有網友好奇詢問大家「五倍券買了什麼？」引來大批網友討論。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，自己已經領完五倍券，但實在沒有頭緒要怎麼用，「目前只想買掃地機器人，請問大家都怎麼用呢？」

貼文一出，隨即掀起討論，網友紛紛直指家電和手機類商品，「變頻冷氣」、「除濕機」、「冰箱」、「氣炸鍋」、「萬用鍋，疫情開始常煮飯很實用」、「i13 pro」。

另外，還有網友提到「拿去吃吃喝喝了，高雄券蠻好用的」、「生活用品，朋友的生日禮物」、「可以小小提升生活品質的東西」、「香水，百貨公司開門五分鐘就花掉了」、「保健食品」。