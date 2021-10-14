快訊

陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

陳其邁90度鞠躬道歉 要組「行政調查小組」進行檢討

他問大家領到五倍券買什麼？ 網狂推「這兩類商品」很實用

聯合新聞網 / 綜合報導
因應疫情趨緩，行政院推出五倍券振興經濟，期盼刺激民眾消費。圖／聯合報系資料照片
因應疫情趨緩，行政院推出五倍券振興經濟，期盼刺激民眾消費。圖／聯合報系資料照片

因應疫情趨緩，行政院推出五倍券振興經濟，期盼刺激民眾消費。日前紙本與數位五倍券正式上路，就有網友好奇詢問大家「五倍券買了什麼？」引來大批網友討論。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，自己已經領完五倍券，但實在沒有頭緒要怎麼用，「目前只想買掃地機器人，請問大家都怎麼用呢？」

貼文一出，隨即掀起討論，網友紛紛直指家電和手機類商品，「變頻冷氣」、「除濕機」、「冰箱」、「氣炸鍋」、「萬用鍋，疫情開始常煮飯很實用」、「i13 pro」。

另外，還有網友提到「拿去吃吃喝喝了，高雄券蠻好用的」、「生活用品，朋友的生日禮物」、「可以小小提升生活品質的東西」、「香水，百貨公司開門五分鐘就花掉了」、「保健食品」。

五倍券 氣炸鍋 家電 PTT

延伸閱讀

她搞不清好市多先扣好食券還是五倍券 網友分享經驗

劍湖山「身分證PQI」只要299元！持五倍券雙人1000元，再送百元折抵與重遊券

她領200元五倍券驚見這組序號 網暴動喊：留著讓它增值

五倍券領取6天突破1500萬人 經部分析有2大原因

相關新聞

他問大家領到五倍券買什麼？ 網狂推「這兩類商品」很實用

因應疫情趨緩，行政院推出五倍券振興經濟，期盼刺激民眾消費。日前紙本與數位五倍券正式上路，就有網友好奇詢問大家「五倍券買了什麼？」引來大批網友討論。

「錯在哪？」幫小孩洗澡無法下樓取餐 請外送員送上樓竟遭嗆

現代人生活忙碌，想吃什麼喝什麼都會利用外送來解決，而外送員最常遇到的爭議就是到底要不要將餐點送上樓，一名網友在臉書抱怨訂了5杯手搖飲，但飲料送到時他正好在幫小孩洗澡而無法下樓領餐，請對方送上樓，結果不僅遭拒絕還被嗆，讓他很傻眼，直呼「我錯在哪？」

各路台式麵包一決高下！「2口味」稱霸PTT戰場：越邪惡越好吃

相較於歐式麵包的精緻口感，台式麵包充滿嚼勁，一吃下肚才是爽口又滿足！不過，在台灣人心中的台式麵包口味五花八門...

刮刮樂玩半小時輸3000元 大媽怪她「沒做這動作」 網傻眼

不少人去買彩券或刮刮樂時，會有自己的幸運號碼或是迷信舉動。一名網友分享在彩券行上班，遇到奇葩客人的奇聞軼事，一位阿姨玩刮刮樂玩了半小時都沒中，竟對她大罵並和她講道理，引起不少網友熱烈討論。

冰箱打開全是蛋！她分享家中10天用蛋量 網羨慕喊：有蛋好辦事

「蛋」類料理簡單易煮又富有變化，是家庭主婦最喜歡的食材之一，只要冰箱有蛋就可以應付「菜不夠」的危機。不過有網友拉開自家冰箱冷藏抽屜，發現裝有滿滿的蛋，忍不住笑問「誰家蛋量跟我家一樣多」，釣出不少愛蛋人士狂喊「＋1」。

機車不立中柱很缺德？ 他曝停車「潛規則」掀兩派論戰

在台灣不少上班族都是依靠機車通勤，但車輛龐大也導致機車格不足的狀況長期發生。一名網友認為機車停車時，即使是有格子的停車場，有些人立側柱仍然會影響到隔壁的車主，因此想問問，「停車不立中柱的人是不是很缺德？」，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。