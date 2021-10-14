各路台式麵包一決高下！「2口味」稱霸PTT戰場：越邪惡越好吃

相較於歐式麵包的精緻口感，台式麵包充滿嚼勁，一吃下肚才是爽口又滿足！不過，在台灣人心中的台式麵包口味五花八門，一位挺「蔥花派」的網友就好奇發問「最『頂』的口味是哪一種？」，貼文引發網友們熱議。

這名網友在PTT發文細數常見的台式麵包，包含菠蘿、熱狗、奶酥、肉鬆、克林姆、芋頭及蔥花等多樣口味的麵包，原PO先分享自己是「蔥花派」粉絲，也好奇在這眾多口味中「各位鄉民心目中最『頂』的口味是哪一個？」

文章一出，隨即引發各台式麵包擁護者現身，「小蘋果麵包啦！」、「 蔥花肉鬆沙拉卷無敵」、「你把草莓放到哪裡了？」、「化學克林姆麵包最好吃誰敢嘴」、「海螺麵包奶油口味」、「沙拉麵包沒有之二」。

在眾多留言中，味道樸實而美味的肉鬆、奶酥口味台式麵包獲得最多網友支持，大家紛紛留言大讚，「奶酥、肉鬆，越邪惡越好吃」、「肉鬆是神」、「唯一支持炸彈奶酥」、「肉鬆無人能敵啦！」