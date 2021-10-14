快訊

陳修將面對女友遺體鎮靜 死者生前Line家人「將哥打我」

37.3萬莫粉有希望！莫德納到貨精算後 可供第1劑施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刮刮樂玩半小時輸3000元 大媽怪她「沒做這動作」 網傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名彩券行店員抱怨，一位阿姨玩刮刮樂玩了半小時都沒中，竟對她大罵，認為沒中獎是因為原po沒有「祝她中大獎」，引起不少網友熱烈討論。示意圖。 記者林伯東／攝影
一名彩券行店員抱怨，一位阿姨玩刮刮樂玩了半小時都沒中，竟對她大罵，認為沒中獎是因為原po沒有「祝她中大獎」，引起不少網友熱烈討論。示意圖。 記者林伯東／攝影

不少人去買彩券或刮刮樂時，會有自己的幸運號碼或是迷信舉動。一名網友分享在彩券行上班，遇到奇葩客人的奇聞軼事，一位阿姨玩刮刮樂玩了半小時都沒中，竟對她大罵並和她講道理，認為沒中獎是因為原po沒有「祝她中大獎」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，她在彩券行上班，一位阿姨玩刮刮樂玩了將近半小時後沒中竟責怪她，「你都沒有祝我中大獎，害阿姨輸了3000塊」，令她相當傻眼，心想，只是沒有習慣一直說，「你來來回回數多次，我也都找你錢的時候說，祝你中獎啊！？」，那位阿姨一直說難中又愛一直玩，還一直碎念大罵，走的時候還跟她講道理，「你們做這行的，拿彩券給客人的時候，就是要祝客人中大獎啊」。

原po也解釋，在彩券行上班那麼久，當然知道禮貌術語，但好幾次在跟客人說，「謝謝你，祝你中大獎」時，客人卻表示，「不想買了」，把彩券退給她並要求退錢，令她想當無奈，「最後我只能說，真的是很難伺候欸你們」。

網友紛紛表示，「服務業真的每天都很想炸掉地球！鯛魚養成更是棒透了，氣死」、「有些客人還會說：不要說祝我中大獎，講了都不會中」、「職業賭徒就是這樣，反正輸了永遠都是別人的錯」、「如果一對偷情男女去摩鐵，櫃檯跟他講祝你中大獎不知會有什反應！？」。

彩券行 刮刮樂

延伸閱讀

只想做善事！中樂透千萬獎全捐出 男：錢太多不自在

核對丟棄彩券竟中100萬 投注站老闆找失主坦露真實心聲

百萬中獎彩券丟垃圾桶 好心投注站撿出對中報警找失主

女以為刮刮樂中小獎 細看發現中了頭獎1千萬

相關新聞

七張加碼券全槓龜！天選之人傷心秀身分證：這輩子都抽不到了

七大加碼券第一週已經全數開完，有不少幸運號碼重複，被稱為天選號碼，不過也有不少網友哀怨七種加碼券都槓龜，傷心抱團取暖。有位女網友就在dcard發文秀出身分證照片，說自己身分證字號末碼是六個零，大概一輩

拜月老她自煮芋圓帶去結局超驚人 網笑：妳才是月老吧

台中樂成宮被譽為三大台灣靈驗月老廟之一，而中秋節也是月老的生日，據說此時拜月老求姻緣最為靈驗。有位女孩趁著中秋連假跑去拜月老，希望順利脫單。她帶了一樣創意供品，果然月老超靈驗，一個月後「真的脫單了」，只是脫單的人是別人，不是她。

這是啥？火鍋店用餐見桌上放「特殊白碗」 員工曝真正用途

台灣人愛吃火鍋，火鍋店也到處可見，一名網友日前和朋友去吃火鍋時，在桌上看到一個特殊的小碗，看起來和一般的碗不一樣，讓他非常好奇，於是PO上網徵求大家的看法，貼文釣出火鍋店員工出面解釋。

逛街試穿選中狐臭衣服 女生腋下沾強烈臭味超崩潰

有女網友於討論區發文表示，崩潰地表示日前在服裝店試穿衣服時聞到一股狐臭，她最初還以為是從隔壁試穿室的女子身上傳來，後來她脫掉衣服，嗅一下自己的腋下，才驚覺是店舖的衣服上有狐臭。女生回家後發現狐臭已轉附到自己的衣服上，因清洗後仍有臭味而直接丟了。她無奈地勸喻，身有狐臭的人能不能不要去試穿衣服，指出「店家可能因為你試穿一次，衣服沾到你的味道而賣不出去」，帖文引來網友熱議。

為愛女打造「禰豆子的箱子」暖爸背完哭哭：炭治郎你太厲害

日本人氣動漫《鬼滅之刃》動畫最近又在日本熱映，再掀話題。在日本熊本縣阿蘇有位菜穗小妹妹，一直是《鬼滅之刃》小粉絲，她向老爸許願要「禰豆子的箱子」，老爸竟然真的親手打造她專屬的箱子，網友大呼好羨慕。

哪項商品最能「感受到通膨」？ 網指這項超有感：只能嘆氣

物價上漲一直是熱門話題之一，尤其對比某一特定物品幾年前與現今的售價時，經常令人感嘆漲價的迅速與幅度。近日就有網友分享，自己去吃小火鍋時，發現售價與學生時期差距甚大，讓他不禁好奇「哪一樣商品最讓人明顯感受到通膨？」話題掀起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。