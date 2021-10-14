刮刮樂玩半小時輸3000元 大媽怪她「沒做這動作」 網傻眼

不少人去買彩券或刮刮樂時，會有自己的幸運號碼或是迷信舉動。一名網友分享在彩券行上班，遇到奇葩客人的奇聞軼事，一位阿姨玩刮刮樂玩了半小時都沒中，竟對她大罵並和她講道理，認為沒中獎是因為原po沒有「祝她中大獎」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，她在彩券行上班，一位阿姨玩刮刮樂玩了將近半小時後沒中竟責怪她，「你都沒有祝我中大獎，害阿姨輸了3000塊」，令她相當傻眼，心想，只是沒有習慣一直說，「你來來回回數多次，我也都找你錢的時候說，祝你中獎啊！？」，那位阿姨一直說難中又愛一直玩，還一直碎念大罵，走的時候還跟她講道理，「你們做這行的，拿彩券給客人的時候，就是要祝客人中大獎啊」。

原po也解釋，在彩券行上班那麼久，當然知道禮貌術語，但好幾次在跟客人說，「謝謝你，祝你中大獎」時，客人卻表示，「不想買了」，把彩券退給她並要求退錢，令她想當無奈，「最後我只能說，真的是很難伺候欸你們」。

網友紛紛表示，「服務業真的每天都很想炸掉地球！鯛魚養成更是棒透了，氣死」、「有些客人還會說：不要說祝我中大獎，講了都不會中」、「職業賭徒就是這樣，反正輸了永遠都是別人的錯」、「如果一對偷情男女去摩鐵，櫃檯跟他講祝你中大獎不知會有什反應！？」。