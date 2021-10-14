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冰箱打開全是蛋！她分享家中10天用蛋量 網羨慕喊：有蛋好辦事

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享自家冰箱抽屜拉開全是蛋的奇景。 圖／翻攝自爆廢公社
原PO分享自家冰箱抽屜拉開全是蛋的奇景。 圖／翻攝自爆廢公社

「蛋」類料理簡單易煮又富有變化，是家庭主婦最喜歡的食材之一，只要冰箱有蛋就可以應付「菜不夠」的危機。不過有網友拉開自家冰箱冷藏抽屜，發現裝有滿滿的蛋，忍不住笑問「誰家蛋量跟我家一樣多」，釣出不少愛蛋人士狂喊「＋1」。

據網友表示，家中共6大1小7個人，家中冰箱冷藏室拉開卻是滿滿的蛋，而這僅是她們家10天左右的份量。只見她分享的照片中，圓滾滾、白燦燦的蛋疊成堆，足有一百多顆，讓她忍不住笑稱「我懷疑我媽找了一個賣蛋的男盆友（男朋友）」。

不少人被照片吸引，爆笑留言：「你家其實是賣蛋糕的對不對」、「蛋二代」、「根本我們家哈哈哈」、「我還以為開早餐店的」、「好幸福喔，我最扯一天吃六個雞蛋」，也有人妻雙眼放光「羨慕有這麼大的冰箱可以放雞蛋」、「煮婦的寶藏啊！好棒噢」、「有蛋好辦事」、「蛋超萬能的，永遠不嫌多」。

也有同好出來曬照證明原PO家不孤單，大家都是囤蛋一族，「蛋控＋1」、「我家一周就30顆左右」、「6+1這樣，我們2+1就差不多這樣」、「蛋我都會準備30顆，太少我會莫名恐慌」、「我媽買到蛋行直接送到家」、「我們也是買一整箱，後來公公索性買雞來養」。

不過有蛋商現身推測可能是因為最近蛋價比菜價便宜才會多買，警告沒吃那麼快就不要多買，「沒有一樣食材是越冰越新鮮的」。據營養師表示，多吃蛋雖然可能不會提高血中壞膽固醇的數值，但需注意料理方式，水煮少油一定比炒煎等方式更健康。

有網友也曬出家中冰箱照，表示「蛋是自己養的雞下」。 圖／翻攝自爆料公社
有網友也曬出家中冰箱照，表示「蛋是自己養的雞下」。 圖／翻攝自爆料公社

雞蛋 膽固醇 冰箱

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