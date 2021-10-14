機車不立中柱很缺德？ 他曝停車「潛規則」掀兩派論戰

在台灣不少上班族都是依靠機車通勤，但車輛龐大也導致機車格不足的狀況長期發生。一名網友認為機車停車時，即使是有格子的停車場，有些人立側柱仍然會影響到隔壁的車主，因此想問問，「停車不立中柱的人是不是很缺德？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，「按照格子停可以立側柱，但實際上格子不是很大的時候，立側柱很可能會干擾到隔壁」，機車多的地方，車子之間的距離比較近，很多人就喜歡立側柱，車子就這樣歪歪斜斜的停著，她認為停在這種車旁邊相當困擾，雖然有些地方是一車一格，但很多地方沒有格子，有些地方即使有格子，也會因為車子太多，格子實際上只是裝飾品，即使是有格子的收費停車場，有些人立側柱仍然會影響到隔壁的車主，除非是很明顯十分空曠的地方，不然「立中柱應該是騎機車的基本常識」，因此想問問網友們，停車不立中柱是否很缺德。

網友紛紛表示，「應該還好吧」、「硬擠兩條車中間的比較缺德」、「你有本事讓全部的機車都只有中柱沒有側柱啊！不然側柱設計來當裝飾的喔？」、「有些人不立中柱是因為牽不動」、「無法一車一格的比較缺德」、「立中柱以後就弄不回來啊！每次都整台車一起往前拉，還要麻煩路人幫我弄下來，真的很討厭擅自把我車立中柱的人，多事！」。

不過，有網友則認為不立中柱會影響到他人，「立不立隨便你，但如果我在旁邊影響到我，那就別怪我不知輕重」、「停超過30分鐘不立中柱，真的缺德、沒家教」、「立側柱的後照鏡還會擋到別人開車廂」、「側柱其實很危險，常常倒車」、「四肢健全有力的人，立側柱真的很自私，只為了自己方便，不管後照鏡有沒有擋到別人」。

有網友則表示，「說真的我一開始也很討厭側柱仔」，自從有一次看到獨居阿嬤70幾歲了，還要自己騎車去菜市場就改觀了，「龍頭都快轉不動了，你讓她立中柱？這已經昇華到社福層面的問題了」。

最後，原po也補充，本以為不要影響到別人的權益是常識，「結果很多人所謂的自由跟方便看來只是自助餐而已，我的自由才是自由，我的方便才是方便」。