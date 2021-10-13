他指「這時間點」不該去超商買咖啡 遭全網炮轟：又沒違法

超商提供的服務五花八門，也有不少人會習慣去超商買杯咖啡再去上班。對此便有一位網友分享，自己某天上班時發現超商櫃檯只有一名店員，卻有很多客人一次點了四杯拿鐵，讓其他需要結帳的人越排越長。

原PO在PTT上以「早上買超商咖啡是不是很智障」為題分享，當天店裡面一個店員服務而已，卻有一堆客人大杯熱拿鐵四杯連發，讓其他排隊的人全部不用結帳，使他不禁直呼「早上買咖啡、取貨的人，你知道你浪費很多人的時間嗎？」

此文一出，便有不少網友紛紛留言駁斥原PO，「你可以不要去便利商店買啊」、「人家又沒違法...早點出門啊」、「不會先去打卡再下來買喔」、「有犯法嗎？道德勒索膩」、「檢討客人喔笑死，你可以別去超商啊」。

但也有網友指出，應該是便利超商人力分配的問題，「是超商問題吧，什麼都想賺又人手不夠」、「是生意太好還是人力不足，可以很多討論...」、「櫃台只有兩人的話，一律都是人力不足」、「不檢討超商檢討客人? 」