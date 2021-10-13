這棟建築都是草像發霉？ 內行：竹北第一豪宅貴爆

綠覆蓋建築是歐美、亞洲多國城市追求的環保概念。有一名網友看到竹北一棟綠覆蓋建築外觀，好奇詢問「應該是住宅吧？怎麼外面都是草？」，內行人幫解答「竹北第一豪宅，一堆人在那窮擔心XD」。

該名網友在PTT發文求詢「竹北這棟建築物是在做什麼的？」，第一眼懷疑「有在使用嗎？」因為大樓外牆滿滿垂掛綠色植物，他也好奇「住在裡面不知道感覺怎麼樣？」

網友議論「每次經過都覺得蚊子應該會很多」、「冬天時植披會變黃，一整個蕭條」、「看起來好陰森= =」、「就假掰搞到像發霉，然後十幾年後變問題樓」。

不過，內行人則是回應「貴爆，那附近好幾棟」、「『若山』（建案名）你敢嘴，人家還有茶書院可品茶」、「最新成交一坪76萬」，但有人說「知道是豪宅，但外觀實在很雜亂」，還有民眾曾考慮購入「兩年前一戶賣1.2億，我朋友（名餐廳店長）在幾千萬時嫌綠覆蓋維護費太高不買了，現在很後悔」。