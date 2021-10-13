全台首位「高端試驗者」混打BNT？他爽喊：打到第三劑啦！

9月期間台大醫院進行「莫德納混打高端」等實驗，遭質疑為第二劑疫苗解套。現有一名自稱「高端疫苗試驗者」興奮地在論壇公開表示，「我打到第三劑啦！！我可能是全台灣，甚至是全世界第一個打完2劑高端再打一劑BNT的人」，網友則妙回這是「新試劑扶英戰士，BNT戰力加強版」。

該名「高端試驗者」今（13）日在PTT發文，自述可能是首位高端混打BNT疫苗的人，不過「本來是支持台灣生技&醫療研發產業，沒想到政府這樣硬推高端，白老鼠的我像北七一樣」，不禁懷疑自己去試驗的意義何在，「實驗都還沒做完到一定就可以直接上市給一般大眾打，那我們這些實驗白老鼠是……？」，嘲諷了一句「我還有錢拿勒」。

「高端試驗者」還貼出兩張疫苗接種紀錄卡，一張是年初2、3月時在林口長庚紀念醫院打了兩劑高端疫苗，另一張則是今日去某家鼻喉科診所混打BNT疫苗，他為了不讓診所、醫師被騷擾，後製遮掉相關單位與人名資訊，「總之～體制下我可以打到第三、第四劑，我沒有違法！所以跟大家分享我的喜悅」。

網友們大酸「世界第一恭喜，台灣之光」、「新試劑扶英戰士，BNT戰力加強版」，也有人質疑「這哪知道是誰的卡，至少秀一下姓氏吧」、「打了高端幹嘛還搶疫苗」，不過有人翻到他在8月的發文分享「白老鼠經歷」，甚至有另一位試驗者貼出疫苗接種紀錄卡說「我都打完4劑了，你還在三劑」。