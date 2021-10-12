颱風天叫外送900元晚餐卻全毀 網友怒批外送員：態度差勁

因受圓規颱風外圍環流影響，台灣各縣市下起豪雨，不少民眾則會透過叫外送吃飯，避免外出。一名網友分享自己在颱風天叫外送時，因食物袋濕漉，導致900多元的晚餐全灑出來，直呼「怒火中燒」。網友們則認為，外送除了食物品質要好之外，服務態度也很重要。

一名網友在「Dcard」發文提及，在颱風天晚間叫外送，而餐廳店長保證紙袋會套上「防水袋」以防滲水。但原PO收到餐點後，不僅沒有防水袋，還因為紙袋濕透，拿起紙袋時餐點全灑在地上，事後打電話給外送員卻表示等原PO等很久，有問題的話就找客服人員，並且掛掉電話。原PO說，知道外送是辛苦的工作，但該外送員的服務態度很差，認為「不爽做可以不要做、不要接單」。

原PO也有致電商家了解情況，該店店長表示會協助向外送平台反應，並保證出餐當時紙袋包裝外都會套上「防水袋」，對此狀況感到抱歉，甚至主動表示要重做餐點，讓原PO稱讚該店售後服務非常敬業且負責。

其他網友則一致認為外送員的態度差勁，「不專業，不想做這個就在家躺著當公主好嗎」、「明知是颱風天了，真的可以不用勉強自己跑」、「真的是一堆垃圾外送員」、「外送員形象差真的是自己造成的」。但也有網友說，「吃啥外送，都知道外送員普遍態度很差，還硬要買」、「颱風天外送辛苦了」。