他不解樓梯扶手下方為何裝「擋片」？ 內行人曝真實作用

通常樓梯都會裝設扶手，讓民眾上下樓時可以抓住保持安全，就有一名網友在臉書貼出照片，並好奇詢問「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢？」有熟悉法規的內行人一看立刻提出解釋，表示這其實是「建築物無障礙設施設計規範」所規定的，避免盲人朋友將拐杖插進樓梯空隙落空。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片看到，樓梯的扶手下方，每一層階梯都加裝了長方形的護片，奇特的裝置讓原PO看了很納悶，於是上網詢問其他人看法，「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢，不懂為什麼，有大神知道嗎？」

不少網友紛紛給出各式各樣答案，「東西掉了不會直接滾下去？」、「有時東西掉地上可以防止東西往樓下掉，譬如硬幣」、「腳趾板，防踢東西下去樓下的」、「那個是腳趾板又叫踢腳板，除了防止東西滾落，也讓人不容易踩到邊緣」、「應該是防止小朋友惡作劇抓同學的腳導致摔落」、「是不是怕小孩把腳從桿子兩側伸出來坐？」、「我以為是防止有人躲下面偷拍裙下風光」。

不過有內行人提出解答，「無障礙法規規定的…怕盲人上樓梯時拐杖插進樓梯空隙落空」、「導盲設置哦」、「建築法規規定的啦！供公眾使用的樓梯都要設置，給視障的朋友們知道是樓梯的邊緣」、「以前無障礙樓梯改善方法，是怕視障人士的拐杖會被欄杆間隙卡住，造成危險，但是現在取消了噢」、「建築法規，無障礙設施」。