快訊

「食材飆至前所未見價格」 王品集團首度15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他不解樓梯扶手下方為何裝「擋片」？ 內行人曝真實作用

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇樓梯扶手下方為何要裝「擋片」，貼文一出就有熟悉法規的人提出解釋。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
有網友好奇樓梯扶手下方為何要裝「擋片」，貼文一出就有熟悉法規的人提出解釋。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

通常樓梯都會裝設扶手，讓民眾上下樓時可以抓住保持安全，就有一名網友在臉書貼出照片，並好奇詢問「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢？」有熟悉法規的內行人一看立刻提出解釋，表示這其實是「建築物無障礙設施設計規範」所規定的，避免盲人朋友將拐杖插進樓梯空隙落空。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片看到，樓梯的扶手下方，每一層階梯都加裝了長方形的護片，奇特的裝置讓原PO看了很納悶，於是上網詢問其他人看法，「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢，不懂為什麼，有大神知道嗎？」

不少網友紛紛給出各式各樣答案，「東西掉了不會直接滾下去？」、「有時東西掉地上可以防止東西往樓下掉，譬如硬幣」、「腳趾板，防踢東西下去樓下的」、「那個是腳趾板又叫踢腳板，除了防止東西滾落，也讓人不容易踩到邊緣」、「應該是防止小朋友惡作劇抓同學的腳導致摔落」、「是不是怕小孩把腳從桿子兩側伸出來坐？」、「我以為是防止有人躲下面偷拍裙下風光」。

不過有內行人提出解答，「無障礙法規規定的…怕盲人上樓梯時拐杖插進樓梯空隙落空」、「導盲設置哦」、「建築法規規定的啦！供公眾使用的樓梯都要設置，給視障的朋友們知道是樓梯的邊緣」、「以前無障礙樓梯改善方法，是怕視障人士的拐杖會被欄杆間隙卡住，造成危險，但是現在取消了噢」、「建築法規，無障礙設施」。

延伸閱讀

2歲童走廊玩欄杆 「上半身失去平衝」從8樓飛墜慘死

不再擁擠！捷運文湖線列車內部改裝 5大有感亮點曝光

奇葩設計！洗衣服得穿越「峭壁窄道」 網驚呆：踩空直接投胎

搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手嗎？ 空服員曝：這是常識

相關新聞

他不解樓梯扶手下方為何裝「擋片」？ 內行人曝真實作用

通常樓梯都會裝設扶手，讓民眾上下樓時可以抓住保持安全，就有一名網友在臉書貼出照片，並好奇詢問「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢？」有熟悉法規的內行人一看立刻提出解釋，表示這其實是「建築物無障礙設施設計規範」所規定的，避免盲人朋友將拐杖插進樓梯空隙落空。

新竹市區假日一片死寂？當地人20年觀察「和這棟建築有關」

PTT上一名網友表示，近幾年經過新竹火車站及商圈，深刻體悟到什麼是沒落，就算是假日人也少到幾乎一片死寂。「年少的回憶都收得一乾二淨」，如今都是待出租的店面人群也少了。他好奇其他在地人是否有同感，「就像個遲暮的老人，為何會變成這樣？」

冷凍水餃用水煮就錯了？老饕曝最頂方法：再難吃都原地大升級

外頭狂風暴雨不想出門買吃的，在家吃即食品或煮水餃或許都是不錯的選擇。不過一名網友詢問，先前已買好「最頂的」冷凍水餃，不過買回去後才驚覺其實不擅長煮水餃，因此詢問各方大神該如何料理最好？

日本街上全是瘦子？ 網友列「4文化關鍵」：大嗑澱粉也不胖

肥胖是現代人常遇到的疾病問題之一，近年來不少專家都指出，想要減少過胖發生，控制「澱粉」的攝取是相當關鍵的因素之一。不過，一名女網友就指出，日本人經常食用大量澱粉，卻仍是全球排名最瘦的其中一個國家，因此她歸納了背後四點原因，引發討論。

汽車停「白線」上卻收罰單 他傻眼發問網全怒：去重考駕照

馬路上畫有白線提供用路人停放車輛，不過馬路上有兩種白線，除15公分寬可停車的白線外，還有10公分的快慢車道分隔線。近日有網友不慎將汽車停於分隔線上而收到罰單，開單原因是「未緊靠右側」，讓他抱怨「就沒位置退了啊」。

麥當勞外送單沒人要送 外送員親曝原因：送了秒收負評

外送平台崛起，許多人三餐倚賴外送平台解決，不過有網友發現，知名速食店麥當勞的訂單很少外送員願意接單，有外送員解釋，這是因為麥當勞的飲品蓋子不是密封的，也因此飲料很容易打翻，事後可能收到客人負評，非常划不來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。