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冷凍水餃用水煮就錯了？老饕曝最頂方法：再難吃都原地大升級
外頭狂風暴雨不想出門買吃的，在家吃即食品或煮水餃或許都是不錯的選擇。不過一名網友詢問，先前已買好「最頂的」冷凍水餃，不過買回去後才驚覺其實不擅長煮水餃，因此詢問各方大神該如何料理最好？
原PO表示「我家IU想吃水餃」，因此到賣場買了最高級的水餃想討她歡心，不過卻發現一件更緊急的事情，那就是猛然想起自己「從小到大還沒怎麼煮過水餃」。不過有多名網友相挺傳授料理祕訣，甚至表示不會水煮也沒關係，用煎的絕對大升級，蒸的也相當不錯。
首先是基本款水煮法，「水滾丟、水滾加一碗水、水再滾再一碗水，浮起來盛盤」，只要注意好水滾的程度，基本上都不會有太大差錯。不過網友指出水煮要好吃的前提，通常得是菜市場或專賣店現包的水餃，「市售那種冷凍水餃，用煎的會好吃點」。因此升級版本可以加一點麵粉水煎鍋貼，「不管多難吃的水餃都會直接升級」。
也有網友提供用蒸的方法，放在盤子上用碗架起來，在電鍋外鍋放一杯水，等開關跳起來即可食用。先前曾有網友使用電鍋蒸水餃透露更多細節，被大讚蒸的不像水煮會破，且還比水煮的更多汁好吃。
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