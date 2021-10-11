日本街上全是瘦子？ 網友列「4文化關鍵」：大嗑澱粉也不胖

肥胖是現代人常遇到的疾病問題之一，近年來不少專家都指出，想要減少過胖發生，控制「澱粉」的攝取是相當關鍵的因素之一。不過，一名女網友就指出，日本人經常食用大量澱粉，卻仍是全球排名最瘦的其中一個國家，因此她歸納了背後四點原因，引發討論。

原PO在Dcard以「為何日本人都很瘦？」為題發文表示，日本人的飲食習慣中，常常一餐裡出現大量澱粉，例如「拉麵配白飯」、「餃子配炒飯」等，然而當地的肥胖率卻不高，甚至是全世界最瘦的國家之一，過重及肥胖的比率僅佔4%。

她接著指出日本人肥胖率低的四點原因，第一點為通勤，她表示相較於台灣大部分人上班習慣騎車、開車，日本人經常在通勤上花更多時間，加上日本的機車駕照相當難考，導致走路通勤的比例高，無形中消耗許多熱量。

第二點是愛喝綠茶，原PO指出，日本除了抹茶相當有名之外，紅茶、綠茶、烏龍茶也有一定名氣，其中綠茶含有豐富的兒茶素，還有抗氧化的作用，可協助降低膽固醇；第三是愛吃魚，包含鮭魚、秋刀魚、鮪魚、生魚片等，許多魚類都含有優質蛋白質，富含DHA、EPA，還可預防心血管疾病。

最後一點則是日本人習慣吃冷便當，原PO說明，雖然台灣也有帶便當的習慣，但是日本人更習慣吃冷便當，雖然便當放冷了比較沒味道，但澱粉冷卻過，會產生抗性澱粉，相較之下不易肥胖。

文章曝光後，網友紛紛回應「去過日本兩個禮拜，路上完全沒有看到胖子過」、「10幾年前看日本節目，計算一般上班族走去搭大眾運輸的距離就已經好幾公里」、「之前看直播說要去買菜，就騎著腳踏車出去了，真的很多日本人是像蠟筆小新的美冴那樣騎著腳踏車跑天下」、「還有日本人一餐的飯量很少」；不過也有人認為「肥宅跟油膩中年男這兩個形象不是日本人宣傳出來的嗎」、「感覺很多是刻板印象」。