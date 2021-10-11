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汽車停「白線」上卻收罰單 他傻眼發問網全怒：去重考駕照

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書
網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書

馬路上畫有白線提供用路人停放車輛，不過馬路上有兩種白線，除15公分寬可停車的白線外，還有10公分的快慢車道分隔線。近日有網友不慎將汽車停於分隔線上而收到罰單，開單原因是「未緊靠右側」，讓他抱怨「就沒位置退了啊」。

有網友在臉書社團爆料公社貼出交通罰單，他在上月25日於台南永康區路邊停車，圖中可見他停在白線上，前方也有汽車，右方則是騎樓停有機車。他抱怨，「停在白線上，還是被開紅單，白線到底是可不可以停車呢？未緊靠右側？沒位置退了啊！」

網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書
網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書

網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書
網友在馬路停車卻收罰單。圖／取自臉書

其他網友一看他的照片立刻傻眼，因為他將車輛停在10公分的快慢車道分隔線上，而不是15公分寬可停車的白線上，紛紛留言「那是車道車輛行駛，不是給你停車的，難怪現在三寶一大堆，交通知識不足，還要上網討拍，違規不知道，真的可悲」、「這是沒考過駕照還是駕照雞腿換的嗎？」、「呃....你要在停裡面那條吧！你不知道要停在比較粗的白線裡面嗎？考駕照沒考這題嗎？」

不過有網友質疑，為何開單原因是「未緊靠右側」，有人留言「如果那是機車道為何不直接開車輛停放在車道上，而是開一個不緊靠？從google來看這路口，那應該是路面邊線，停的地方應該叫路肩，不是機車道」、「我也覺得可以停，只是他停太外面，這看起來像路肩非車道，況且警察開的是未緊靠右邊停放，代表這就是路肩啊」。

駕照 罰單 爆料公社 車道

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