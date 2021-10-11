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退貨好市多餅乾…店員一看「少2包」 她回1句讓5千人炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。圖為示意圖，非當事者。報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。圖為示意圖，非當事者。報系資料照／記者林俊良攝影

美式大賣場好市多設有退貨機制，即使是使用過的商品，店家也會開放退款，因此有不少消費者利用此機制，要求不合理的退貨。有網友近日到好市多退貨，商品卻少了2包餅乾，面對店員詢問，她竟直說「難道我家人不用試吃嗎？」奧客行徑讓超過5000名網友怒留言，砲轟她「超缺德」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，她近日買了好市多的餅乾，覺得餅乾太甜了，到門市退貨時，店員詢問「怎麼少了2包？試吃不是吃一口就覺得不OK嗎？」她則回應「難道我家人不用試吃嗎？」

該網友表示，「以前退貨都不會問原因也很乾脆，畢竟這是消費者權益。這次難得遇到比較愛刁難的服務員，我這會員買過好市多很多東西，沒有常常退貨，但我了解真的不接受貨物可以退貨，不用委屈」。

該篇貼文引發譁然，超過5000名網友留言，痛罵她的行徑根本是奧客，留言「奧客都不會覺得自己奧」、「也不過就問怎麼吃了兩包而已，這也叫刁難？是有多玻璃心啊」、「我覺得你要不要退貨是你的權益，我無權干涉，不過，我個人是不會退啦」、「我還看過奇異果吃到剩下2顆去退」、「這店員態度沒問題，一般人會退貨通常會解釋」。

有網友護航她，認為退貨機制存在就可以使用，留言「一堆台灣人都搞不懂好市多這種無條件退貨機制，就是你買回去覺的買貴了、包裝袋扎手了、吃兩口覺得不好吃，或者是今天心情不好看它不爽都是能退的，退貨中心頂多問一句為什麼退，而不能去用台灣人不浪費的眼光去質疑客人，試一口就好試那麼多是想佔便宜啊？」

好市多 Costco 奧客

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