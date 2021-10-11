快訊

獨／圓規颱風這些條件都具備 氣象局昨晚啟動追風計畫

波蘭也要脫歐？法院裁決歐盟法牴觸憲法 掀反脫歐示威

國慶焰火評價兩極 鄉民看轉播怒：狂LAG還都是煙

聯合新聞網 / 綜合報導
璀璨國慶焰火昨晚照亮高雄港，2萬枚在天際及海邊綻放，搭配高雄市立交響樂團的樂聲，逾13萬人共賞半小時精采的視覺與聽覺饗宴。 記者劉學聖／攝影
璀璨國慶焰火昨晚照亮高雄港，2萬枚在天際及海邊綻放，搭配高雄市立交響樂團的樂聲，逾13萬人共賞半小時精采的視覺與聽覺饗宴。 記者劉學聖／攝影

今年的國慶焰火在高雄施放，昨日完美落幕，不過有鄉民抱怨，電視轉播訊號不佳，觀賞時經常出現畫面延遲的狀況，且煙霧過大、音樂不搭，讓網友大酸「音樂跟煙火完全沒搭，全部都是煙」。

有網友在PTT發文表示，今年的國慶焰火相當精彩，但他是透過轉播觀看，轉播卻經常出現畫面延遲的狀況，他大嘆「早知道應該要衝高雄看現場的」。

其他網友也認同「焰火很美但轉播訊號不佳」，留言「畫面滿lag的」、「你沒lag 是煙火lag了」、「今年真的蠻猛的」、「交響樂超神」、「交響樂真的很優」、「我要給現場的交響樂團一個讚」。

不過也有不少網友質疑煙霧過大、音樂不適合等，留言「放棄了，一坨坨的煙不知在看啥」、「沒風，全部霧成一片」、「煙火音樂各自發展」、「音樂好吵，亂搭一通」、「煙火跟音樂完全沒有關係」，但也有網友認為「這些歌才是代表台灣好嗎？古典樂是怎樣」、「音樂超好聽」。

國慶 PTT

延伸閱讀

家人逼考國營事業...他見薪資急求助 爸一語揭「2關鍵重點」

想進台積電「內推」好容易？ 網友揭背後暗黑真相

丈夫就是不清魚缸！妻狠油炸「名貴紅龍」 他傻見寵物躺盤中

她到全聯用五倍券消費遭拒超納悶 內行人曝正確用法

相關新聞

國慶焰火評價兩極 鄉民看轉播怒：狂LAG還都是煙

今年的國慶焰火在高雄施放，昨日完美落幕，不過有鄉民抱怨，電視轉播訊號不佳，觀賞時經常出現畫面延遲的狀況，且煙霧過大、音樂不搭，讓網友大酸「音樂跟煙火完全沒搭，全部都是煙」。

他為好食券綁數位五倍券 怒超多優惠僅限紙本：根本難用

振興五倍券開跑4天，紙本優惠似乎「湧現」！就有網友後悔為了「好食券」而綁定數位五倍券，結果去百貨公司美食街發現優惠都「僅限紙本」，數位五倍券根本無法同享優惠，氣到怒罵「到底政府推這個數位綁定要幹嘛！」引起其他網友認同表示「去年經驗就是實體（紙本）好。」

《007生死交戰》完美落幕！十大網友熱議龐德電影你看過幾部？

「你看過《007生死交戰》了嗎？」近日上映的《007生死交戰》（No Time To Die）是第六代龐德演員­—丹尼爾·克雷格最後一次詮釋這位經典角色，儘管上映日因疫情緣故推延了18個月，上映首週仍打破了系列電影紀錄，就算不計中國票房，四天內票房也已突破一億美元，口碑持續沸騰。

百貨買「母嬰用品」被扣好食券！她指出暗黑真相 網嗨：爽花5500

大家期待的振興五倍券終於在8日上路，為了鼓勵民眾榜數位支付，經濟部也宣布加碼，只要是10月29日前綁定數位五倍券，皆能獲得好食券，數量不限。使用範圍除了上官網搜尋外，更有地圖達人江明宗製作出初版「好食券店家地圖」，不過有民眾發現，自己在新光三越百貨消費時，會先扣除「好食券」餘額，他也猜測原因應該是營業項目有登記「5911餐廳、餐館」。

綁數位支付搶好食券 她一查驚覺「2地雷」苦喊：根本沒法使用

振興五倍券8日上路，經濟部長王美花也宣布，綁定數位券加碼的500元好食券，只要在10月29日綁定都可以獲得，數量不設限，不過有民眾想使用前發現，很多店家根本不能刷卡，甚至有店家已經停業，讓她直呼「根本沒辦法使用！」。

人夫秒領五倍券遭虧「缺錢？」背後理由網笑翻：原來我不孤單

振興五倍券昨(8日)正式開放第一批有預約成功的民眾領取，一早各地就出現了排隊領取人潮。有一名人夫趕在一大早第一時間順利領券，不過卻被朋友虧「是不是缺錢？」，他給的理由也讓超過七千名網友笑翻，「好好把握繳庫前的時光！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。