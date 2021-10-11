國慶焰火評價兩極 鄉民看轉播怒：狂LAG還都是煙

今年的國慶焰火在高雄施放，昨日完美落幕，不過有鄉民抱怨，電視轉播訊號不佳，觀賞時經常出現畫面延遲的狀況，且煙霧過大、音樂不搭，讓網友大酸「音樂跟煙火完全沒搭，全部都是煙」。

有網友在PTT發文表示，今年的國慶焰火相當精彩，但他是透過轉播觀看，轉播卻經常出現畫面延遲的狀況，他大嘆「早知道應該要衝高雄看現場的」。

其他網友也認同「焰火很美但轉播訊號不佳」，留言「畫面滿lag的」、「你沒lag 是煙火lag了」、「今年真的蠻猛的」、「交響樂超神」、「交響樂真的很優」、「我要給現場的交響樂團一個讚」。

不過也有不少網友質疑煙霧過大、音樂不適合等，留言「放棄了，一坨坨的煙不知在看啥」、「沒風，全部霧成一片」、「煙火音樂各自發展」、「音樂好吵，亂搭一通」、「煙火跟音樂完全沒有關係」，但也有網友認為「這些歌才是代表台灣好嗎？古典樂是怎樣」、「音樂超好聽」。