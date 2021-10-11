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他為好食券綁數位五倍券 怒超多優惠僅限紙本：根本難用

聯合新聞網 / 綜合報導
數位五倍券的優惠比「紙本」少，讓不少網友綁定後相當後悔。示意圖／聯合報系資料照片
數位五倍券的優惠比「紙本」少，讓不少網友綁定後相當後悔。示意圖／聯合報系資料照片

振興五倍券開跑4天，紙本優惠似乎「湧現」！就有網友後悔為了「好食券」而綁定數位五倍券，結果去百貨公司美食街發現優惠都「僅限紙本」，數位五倍券根本無法同享優惠，氣到怒罵「到底政府推這個數位綁定要幹嘛！」引起其他網友認同表示「去年經驗就是實體（紙本）好。」

一名網友在批踢踢（PTT）的WomenTalk版表示，被政府的美言騙去綁定數位五倍券，「說什麼前幾名多好，有好食券500元，要綁要快」，沒想到去百貨公司美食街逛了一圈後才發現，幾乎9成5的優惠只限定紙本，沒看到數位綁定的優惠，讓他直呼「這些紙本優惠早就超過好食券的500元了。」能用行動支付的商家真的少之又少。

一名網友表示，去百貨公司美食街走一回才發現，幾乎都是針對「紙本」五倍券推出的優惠，數位五倍券完全沒有。聯合報系記者蘇健忠／攝影
一名網友表示，去百貨公司美食街走一回才發現，幾乎都是針對「紙本」五倍券推出的優惠，數位五倍券完全沒有。聯合報系記者蘇健忠／攝影

他還提到，由於自己是綁定悠遊付，在他接觸的店家範圍，只有全家、美聯社跟幾家飲料店可使用，7-11也不能用，更別說一般小吃店，林林總總下來，讓他非常後悔數位綁定，「紙本能用的店家遠多過能用行動支付的店家」，詢問網友是不是也一樣跟他後悔萬分。

該文引起不少討論，就有網友表示，「去年的經驗就知道紙本比較好用啦」、「這年頭竟然還有人相信政府？」、「後悔到不行，每次都是紙本優惠，真的一直騙欸」、「綁信用卡無感」、「數位就是坑智障的，很多百貨都不收」、「好食券根本笑話」、「官員在應付高層的產物」。

但也有網友認為原Po自己沒做功課還怪別人，「怪東怪西怎麼不怪自己的思考能力」、「去年三倍券一次教訓了，今年還被騙…」，並用自身經驗表示「我綁信用卡因為消費習慣常刷卡」、「不會後悔（數位綁定）耶，而且覺得很划算」、「綁信用卡隨便刷就滿額了，不差紙本那一點優惠。」

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