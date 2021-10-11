《007生死交戰》完美落幕！十大網友熱議龐德電影你看過幾部？

《生死交戰》上映首週破紀錄

「你看過《007生死交戰》了嗎？」近日上映的《007生死交戰》（No Time To Die）是第六代龐德演員­—丹尼爾·克雷格最後一次詮釋這位經典角色，儘管上映日因疫情緣故推延了18個月，上映首週仍打破了系列電影紀錄，就算不計中國票房，四天內票房也已突破一億美元，口碑持續沸騰。

身為史上累計票房第三高的電影系列，龐德電影至今推出共27部，究竟這位代號007的特務是如何歷久彌新，帥了將近60年？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出最受歡迎的十大007電影，帶你領略最具代表性的龐德風采！

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No.10《007：誰與爭鋒》

2002年上映的《誰與爭鋒》適逢007系列第二十部電影，也是皮爾斯·布洛斯南最後一次出演007探員，故事講述詹姆士·龐德於任務中遭北韓軍閥抓獲，獲釋後的龐德被剝奪了「00」級探員代號，下定決心要揪出出賣自己的雙面間諜。本片劇情藏有對此之前所有007電影致敬的彩蛋，影迷可以從道具、鏡頭走位等處發現不少驚喜。

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No.9《007：第七號情報員》

說起不能錯過的007系列電影，當屬這部開山鼻祖《第七號情報員》以其續集，電影根據伊恩·佛萊明筆下小說《諾博士》改編，作為史上第一部龐德片，雖然尚未加入後續續集裡慣例的片頭任務、御用發明家Q等元素，但仍樹立起許多典型符號，例如龐德走過狙擊槍管反擊的標誌性片頭，便是從第一部片就有的。

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No.8《007：金手指》

現任007丹尼爾·克雷格曾在訪談中表示，《金手指》是他最喜歡的一部007電影，這部電影同樣由初代龐德—史恩康納萊扮演，龐德在追查黃金走私商「金手指」的過程中，發現其打算引爆小型核彈，使輻射汙染美國黃金的陰謀。本片首創許多紀錄，包含出現第一台多功能龐德跑車，以及第一位因007而死的龐德女郎。

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No.7《007：明日帝國》

《明日帝國》講述創辦「明日報」的媒體大亨卡弗透過竄改GPS編碼器，讓英國軍艦誤闖中國海域，並用隱形潛艇擊落中方戰鬥機，意圖挑起兩國戰事，這一切只為了一個理念：「沒有比壞消息更引人注意的了」。龐德為了阻止紛爭，與楊紫瓊飾演的中國特工聯手調查，戲外值得一提的是，這部片當年與《鐵達尼號》同日上映，意外成為007系列電影中，首部上映時未登上票房冠軍的作品。

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No.6《007：黃金眼》

身為歷代最受人喜愛的龐德演員，皮爾斯·布洛斯南的經典007西裝造型由杜莎夫人蠟像館收錄，化身詹姆士·龐德的起點就是《黃金眼》，片名的黃金眼，指的是冷戰時期由蘇聯製造的強力電磁波衛星武器，電影裡最為人津津樂道的，莫過於龐德為了阻止前代號「006」探員亞歷克盜用黃金眼破壞倫敦銀行系統，而開著坦克甩尾、和火車對撞的驚險場面，優雅又暴力的反差實在超迷人。

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No.5《007量子危機》

雖說從網路聲量來看，丹尼爾版007電影全都上榜，但《量子危機》卻似乎同樣中了「續集魔咒」，評價不如預期，有一說是當時好萊塢發生編劇大罷工，令劇本難以細細雕琢導致，不過其實劇中仍有不少亮點，如奧地利歌劇院一幕，運用精彩的交叉剪輯，對比歌劇《托絲卡》所唱內容與「量子組織」密謀通訊的畫面，以及龐德對付反派格林，將其放生沙漠，還扔一罐汽油給他「解渴」的心狠手辣，都令人印象十分深刻。

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No.4《007：惡魔四伏》

原本丹尼爾在演完2015年上映的《惡魔四伏》後，就曾宣言不再接演龐德一角，本片收束丹尼爾版本前三部的劇情，架構上確實頗有大結局氣勢，劇中揭露以往龐德碰上的反派原來全都聽命於007系列中的元祖級死對頭—跨國犯罪組織「惡魔黨」，不僅如此，組織大頭目真實身分竟還是龐德的義兄布洛費德，如此安排加上高達2.45億美元的製作成本，讓影迷不禁驚呼：「真是史上最大製作、大場面的八點檔！」

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No.3《007：空降危機》

作為丹尼爾版007的第三作，《空降危機》並未接續前兩部的劇情，描述龐德執行任務時，因M夫人的命令，被同為特務的龐德女郎伊芙開槍打傷落河、判定陣亡，老本營軍情六處則在眾目睽睽下遭人爆破......本片看點除了龐德在「空降莊園」回顧與M夫人相遇的童年，補足了角色曲線外，大反派—前軍情六處特務西法為了向M夫人復仇安排的一連串詭計，更令人寒毛直豎，大嘆由忠誠心轉化而來的怪物真是既嚇人、又可悲啊！

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No.2《007首部曲：皇家夜總會》

其實首次出演007情報員之前，丹尼爾·克雷格曾被質疑能否演好詹姆士·龐德，因為觀眾已經看慣了高大英俊的龐德形象，不過事實證明，丹尼爾確實演活了這位經典角色，幫他注入了更多「人味」，《皇家夜總會》裡的龐德剛晉升為代號「00」級特務，做事毛躁、意氣用事，在賭局中也曾犯錯輸個精光，還陷入龐德女郎—慧絲柏·蓮的愛情陷阱中，種種表現讓這位完美先生的角色起源塑造得更加立體。

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No.1《007生死交戰》

《生死交戰》講述制伏惡魔黨首腦五年後，龐德在牙買加過上了半退休生活，「007」的代號也由新任探員—諾咪接替，此時龐德與摯愛瑪德琳過去的陰影襲來，龐德只得重出江湖面對最終任務。本片是丹尼爾·克雷格自初演詹姆士·龐德，歷經十五年後，終於迎來的系列句點，還沒看過電影的人或許會不明白英文片名「No Time To Die」為什麼這麼取，但看完結局後，相信你也會同意，這是詮釋全片，以及這名英雄生涯的最佳註解！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月08日至2021年10月07日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『007系列電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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