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百貨買「母嬰用品」被扣好食券！她指出暗黑真相 網嗨：爽花5500

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部宣布加碼，只要是10月29日前綁定數位五倍券，皆能獲得好食券，數量不限。 聯合報系資料照
經濟部宣布加碼，只要是10月29日前綁定數位五倍券，皆能獲得好食券，數量不限。 聯合報系資料照

大家期待的振興五倍券終於在8日上路，為了鼓勵民眾榜數位支付，經濟部也宣布加碼，只要是10月29日前綁定數位五倍券，皆能獲得好食券，數量不限。使用範圍除了上官網搜尋外，更有地圖達人江明宗製作出初版「好食券店家地圖」，不過有民眾發現，自己在新光三越百貨消費時，會先扣除「好食券」餘額，她也猜測原因應該是營業項目有登記「5911餐廳、餐館」。

好食券在8日開放使用，不過還是有民眾搞不太清楚使用方式跟範圍，也在PTT「lifeismoney版」引起廣大討論潮，有網友指出，她在新光三越百貨公司消費的時候，會先扣除「好食券」餘額，她指出原因應該是新光三越的營業項目有申請「5911餐廳、餐館」。

她表示在新光三越購買母嬰用品時，line pay money的消費記錄中顯示是新光三越，回家後才發現自己的好食券餘額被扣光了，因為本來想拿line pay money數位加碼5000元加碼1000元的回饋，卻因為先被扣了好食券，導致消費金額沒滿5000元，因為有限量一萬名，不知道還能不能拿到名額。

也有網友詢問客服，因為好奇百貨公司美食街是否屬於好食券範圍，得到答案才了解好食券是以「整棟百貨為單位」的，並不是「個別商家」去申請，因此會發生BUG也不意外。

此文一出馬上引起網友熱議，「這個應該是爽死吧，等同5500五倍券」、「還不衝了」、「覺得很好阿，額度直接多500」、「百貨週年慶爽買」、「整棟五倍跟好食都算，所以去百貨公司等於有5500額度」、「毫不意外，早就覺得整棟同一個統編，要怎麼分樓上買衣服跟樓下吃飯」。

好食券的支付方式為，結帳時將依照民眾綁定的數位五倍券支付方式進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券額度，於下期帳單進行回饋，每月回饋一次，上限為500元，後台系統也會自己判別，金流系統將依以下順序認列消費：i原券→地方創生券→好食券→五倍券，並進行相對應回饋。

五倍券 好食券

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振興五倍券8日上路，經濟部長王美花也宣布，綁定數位券加碼的500元好食券，只要在10月29日綁定都可以獲得，數量不設限，不過有民眾想使用前發現，很多店家根本不能刷卡，甚至有店家已經停業，讓她直呼「根本沒辦法使用！」。

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