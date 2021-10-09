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人夫秒領五倍券遭虧「缺錢？」背後理由網笑翻：原來我不孤單

聯合新聞網 / 綜合報導
人夫表示早點領五倍券，才能讓15,000元在自己身上久一點。 圖／爆廢公社公開版
人夫表示早點領五倍券，才能讓15,000元在自己身上久一點。 圖／爆廢公社公開版

振興五倍券昨(8日)正式開放第一批有預約成功的民眾領取，一早各地就出現了排隊領取人潮。有一名人夫趕在一大早第一時間順利領券，不過卻被朋友虧「是不是缺錢？」，他給的理由也讓超過七千名網友笑翻，「好好把握繳庫前的時光！」。

一名人夫昨天在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示自己一早就去領了振興五倍券紙本，朋友都問他「是不是缺錢？」，他語重心長的說，結婚後身上都沒有超過500元過，有也是要繳錢的時候，老婆下午才會回來，才會把振興券拿給她。

他也說，因為要早點領振興券，代表這15,000元能在自己身上更久，能享受更多身上破萬的時間，講完後還能抬著頭看天空說道「我真有錢」。

此文一出馬上引起網友暴動，超過7千人按讚，笑翻留言，「同學，好好把握繳庫前的時光」、「趁現在好好溫存這15,000」、「好好享受身上破萬的感覺，畢竟老婆快回來，時間不多了」、「原來我不孤單」、「短暫的歡喜」、「老公都是過路財神」、「你也太可愛了吧！」。

五倍券

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