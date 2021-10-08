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討厭客人吃肉！老闆狂罵「業障重」 她傻眼：那菜單幹嘛寫？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露，自己去店家點了菜單上有的牛肉口味餐點，卻被老闆怒罵「業障重」，並要她從此改吃素，讓她相當傻眼。 示意圖／ingimage
有網友透露，自己去店家點了菜單上有的牛肉口味餐點，卻被老闆怒罵「業障重」，並要她從此改吃素，讓她相當傻眼。 示意圖／ingimage

去店家消費時根據菜單內容點餐，是再合理不過的舉動，但近日有位女性網友卻透露，她在飯捲店點了包餡為牛肉的料理時，竟被老闆劈頭大罵一番，要她改成素食品項、最好以後也改吃素，令人一頭霧水。完整對話曝光後，引起網友討論。

原PO在Dcard發文表示，日前她前往一間販賣飯捲的餐廳，點了一道「沙茶牛肉」口味的飯捲。然而，老闆聽了卻相當不滿，質問她「為什麼要吃肉？」還接著責罵「妳業障很重，吃了這麼多的肉，我這裡只有素食」，讓原PO相當困惑，只好改成素食口味的飯捲。

未料，老闆轉身準備餐點後，似乎越想越生氣，便衝出店面繼續對她說教，直呼「妳知道妳吃肉是不對的嗎？我們人死後要進墳墓的，妳吃肉以後就換妳被吃妳知道嗎？」、「妳業障這麼重，應該要還債，要改成吃素」、「妳道行還太淺，是還好遇到我，我願意跟妳說」等，莫名行徑讓乖乖照著菜單點餐的原PO聽了實在非常傻眼。

奇葩境遇曝光後，許多網友也相當無言，紛紛留言「他在爆氣什麼，菜單不是自己編的嗎」、「把個人的價值觀強加在別人身上的他才是不對的」、「這麼討厭別人吃肉為何不開素食的」、「拜託介紹一下哪一間，我要去點牛肉」、「是整人節目嗎」、「那妳問老闆為什麼要收錢，錢都是罪孽」、「上面的菜單是為了讓他可以罵客人嗎」。

Dcard

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