砧板上孔洞用途為何？他曝真正功能 眾人傻眼：好爛的設計

想要料理一道好菜，食材、刀具等物不可少，砧板是許多家庭常見的廚房用品之一，在上面切菜切肉不用擔心會破壞桌面，清潔也相當方便，但是否有注意到砧板上通常都有個洞，這個洞有什麼用處嗎？就有網友在臉書提問並解答其功用，只不過答案讓許多人看了直搖頭。

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出砧板圖片，在頂部有一個長條形的洞，他想知道是否有人了解這個洞有什麼作用，於是發文想考考大家「有人知道砧板上的洞，它的正確用法嗎？」

照片一出，鄉民們提出可能的用途，「把醋飯塞進去再取出，放上鮭魚，就是壽司囉」、「感覺作掛孔使用，才是這個洞洞陪伴我們居家生活的收納初衷」、「可以用掛鉤將清洗過的切菜板掛著晾乾或當把手取用」、「圓的水果、蔬菜可以暫時放，避免滾動」、「別想太多了，想怎麼用就這麼用」。

原PO也在留言區分享網路上解釋的特殊用途，文章提到不少人都認為這個孔洞是用來當把手，或者吊掛在牆上的，但其實當初設計這個孔洞是用來將切好的蔬菜掃入碗中，避免讓切好的食材掉的滿桌都是。

只不過這樣的說法也讓許多人不以為然，「才怪，這個不是正確用法，那只是一個生活小撇步（life hack），對於廚藝比較進階的人把食物塞進那個小洞有夠麻煩」、「創造這種說法是平常沒在切菜吧，把蔥花從洞去裝碗，哪有那麼多時間」、「如果真的是這樣設計，洞就不會那麼小了」、「好爛的設計，我還是繼續拿來掛著比較實際」、「雖然早就知道是用來讓蔬菜通過的，但一直覺得那個洞有夠窄又難清洗，到底誰會這麼做」。