拿預約小白單沒用！他怨領券又要操作機台 網苦喊：等到崩潰

紙本五倍券今（8）日起正式開放領取，許多民眾一早就湧入各大通路領券，不過因操作人潮眾多，除了排隊時間拉長之外，各地也陸續傳出系統無法負荷的狀況。對此，有網友忍不住抱怨，明明預訂時已經輸入一遍資料，領券時又得再次操作機器，認為流程設計對民眾來說相當不便。

原PO在PTT發文表示，之前預訂紙本券完成時得到了一張「小白單」，原先他以為只要憑這張單子就能領券，結果發現當時的小白單對於領券程序根本沒用，每個人還是得重新操作機台一次，加上機器隨時可能當機，導致平均一人的領取時間拉長，讓他不滿直言「為什麼不乾脆拿之前那張小白單跟證件去領就好，還要再操作一次？」

文章曝光後，許多網友也紛紛苦喊「之前還一直講小白單很重要不能丟，結果？」、「超浪費時間，再排一次」、「造成亂象、群聚」、「等到崩潰中」、「等半小時了，直接拿預約白券換不就好，結果相同步驟再做一次」、「我正在當機中」；但也有人反駁道「自己不看規定要怪誰？」、「double check（雙重確認）吧」。

紙本五倍券自8至21日開放第一梯次領券，若透過超商預訂及領取的民眾，收到簡訊通知後，可使用「超商APP」或「機台操作」兩大方式領取。其中，使用超商APP，只需點進五倍券專區後輸入簡訊序號、身分證末4碼，即可憑條碼和證件至門市領取；操作機台部分，則需使用健保卡插入超商機器或輸入領券序號，列印出新的小白單後再至櫃檯簽收領券。