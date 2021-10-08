意外之財！女刷存摺冒出一萬多元 網友急勸：快報警

如果發現存摺裡多了一萬多元，不少人一定會擔心是否遇到詐騙，一名女網友表示日前刷存摺時驚覺多了一筆錢，旁邊還有備註，她認為可能是對方匯錯款，於是趕緊聯繫銀行，沒想到銀行後續的處理方式讓她很傻眼，貼文也讓鄉民們直呼太衰了。

這名女網友在《Dcard》寫道，9月有一天去刷存摺時發現存款餘額變多了，一旁還有附註「學費加存款」，原PO覺得很奇怪，自己已經畢業了，不太可能家人還會再匯學費給她，她問了身邊的朋友都覺得像是私人帳戶轉的，於是便依照存摺上附註的銀行打電話詢問。

銀行客服表示不方便透露個資，但是會幫忙聯繫匯款人，但過了兩個星期完全沒有任何回覆，她也不敢動用這筆錢。日前原PO接到郵局的電話，表示當事人匯錯款，郵局並要求她退還款項，但原PO納悶地回答「好，我本來就要還給他，而且我9/22有打電話去永豐客服了，永豐只說不便透露個資，會再請當事人跟我聯絡，只是一直沒有人跟我聯繫」。

郵局人員聽了還是重複表示「是喔，還是麻煩妳要去轉帳還給他喔」，原PO這才恍然大悟銀行根本沒有聯繫郵局和匯款人。她說接到郵局來電時，匯錯款的人也在旁邊，那個人直接找郵局，卻也沒有接到銀行的電話。原PO無奈地表示，「明明有拾金不昧，卻講得好像要霸佔人家錢的感覺」。

貼文引起討論「我也都沒在刷簿子看餘額的…突然有點擔心」、「帳號寫錯，戶名不一樣吧，行員沒問題？」、「感覺很像以前的詐騙手法，就是戶頭雖然可以看到這筆錢，其實是領不出來的，等妳匯款之後兩筆都會消失」、「因為別人的錯誤被搞一堆麻煩就已經很不爽了，還被當成侵佔，真的傻眼欸」。

有人提醒原PO快報警，「趕快報警處理，就算到最後被告了，還能有證據證明自己有積極處理這個烏龍。然後向銀行提告」、「要報案哦，不然小心會變車手」；還有人建議向金管會檢舉，「寫mail檢舉到金管會，控訴該銀行違反銀行法第45-1條未落實內稽內控原則，影響客戶權益，相信我，銀行很快就會有人跟妳積極聯繫」、「建議妳有關於銀行的找金管會就對了，每次打客服都在互相推託」。