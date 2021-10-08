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看起來便宜卻很貴？文創商品、鹹酥雞都上榜 最多網友心酸推這個
買東西的時候，你會先考慮什麼？價格、品質、實用度、還是外觀？有些東西看上去很一般，一問價格卻讓人嚇一跳。物品的價值到底是誰來定義？有位網友在ptt女孩板發文，想聊聊那些「看起來便宜其實很貴的東西」，獲得了熱烈的回響。
原po貼出了一張杯子照片，說這杯子是別人送的，看起來很普通，但一個要價將近兩千元，他問網友「大家有過什麼看起來很普通，但其實很貴的東西嗎？」他說其實不懂這個杯子的價值，還戲稱自己的人生也一樣，「看起來很普通，但是卻花了很多錢。」有人慧眼識杯子，「應該是骨磁杯吧，可能也是有品牌的」、「杯子滿好看的」。
po文一出，網友提出各種答案，「愛心筆、愛心T恤」、「名牌球鞋，一雙8000跟一雙2000都是穿」、「文創商品」、「女朋友」、「水晶手鍊看起來廉價結果一串幾千到上萬都有」、「直播賣的東西」、「簡約風的家具」、「無印良品」。
阿嬤的物品也上榜，「阿嬤的洗髮精，一小瓶一千多」、「六角透明罐配紅蓋子，裡面藥粉都要2-3千以上」。
有人認為是食物，「洋芋片阿，打開都空氣，餅乾一點點」、「瓶裝水，認真算一下一公升瓶裝水比汽油貴」、「墾丁大街的食物」、「水煮便當」、「士林夜市的水果」、「滷味跟鹹酥雞，每樣都銅板價，但結帳時都會嚇到」、「韓式炸雞」、「馬卡龍」、「 烤玉米」。
最多人推房子，「鄉下地方的透天」、「台灣的房子」、「新北舊公寓，屋齡三十年、四樓沒電梯車位，看起來很便宜但其實好貴，今天要繳貸款有感而發」、「30年斑駁的老透天，開價破千萬」、「大安區的四層老公寓，小又破破爛爛50~60年，然後一棟破億」、「台灣的飯店」。
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