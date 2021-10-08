快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看起來便宜卻很貴？文創商品、鹹酥雞都上榜 最多網友心酸推這個

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT發文，想聊聊那些「看起來便宜其實很貴的東西」，獲得了熱烈的回響。，圖片來源/ingimage
有網友在PTT發文，想聊聊那些「看起來便宜其實很貴的東西」，獲得了熱烈的回響。，圖片來源/ingimage

買東西的時候，你會先考慮什麼？價格、品質、實用度、還是外觀？有些東西看上去很一般，一問價格卻讓人嚇一跳。物品的價值到底是誰來定義？有位網友在ptt女孩板發文，想聊聊那些「看起來便宜其實很貴的東西」，獲得了熱烈的回響。

原po貼出了一張杯子照片，說這杯子是別人送的，看起來很普通，但一個要價將近兩千元，他問網友「大家有過什麼看起來很普通，但其實很貴的東西嗎？」他說其實不懂這個杯子的價值，還戲稱自己的人生也一樣，「看起來很普通，但是卻花了很多錢。」有人慧眼識杯子，「應該是骨磁杯吧，可能也是有品牌的」、「杯子滿好看的」。

po文一出，網友提出各種答案，「愛心筆、愛心T恤」、「名牌球鞋，一雙8000跟一雙2000都是穿」、「文創商品」、「女朋友」、「水晶手鍊看起來廉價結果一串幾千到上萬都有」、「直播賣的東西」、「簡約風的家具」、「無印良品」。

阿嬤的物品也上榜，「阿嬤的洗髮精，一小瓶一千多」、「六角透明罐配紅蓋子，裡面藥粉都要2-3千以上」。

有人認為是食物，「洋芋片阿，打開都空氣，餅乾一點點」、「瓶裝水，認真算一下一公升瓶裝水比汽油貴」、「墾丁大街的食物」、「水煮便當」、「士林夜市的水果」、「滷味跟鹹酥雞，每樣都銅板價，但結帳時都會嚇到」、「韓式炸雞」、「馬卡龍」、「 烤玉米」。

最多人推房子，「鄉下地方的透天」、「台灣的房子」、「新北舊公寓，屋齡三十年、四樓沒電梯車位，看起來很便宜但其實好貴，今天要繳貸款有感而發」、「30年斑駁的老透天，開價破千萬」、「大安區的四層老公寓，小又破破爛爛50~60年，然後一棟破億」、「台灣的飯店」。

物價

延伸閱讀

抱怨「買空氣送洋芋片」？ 殊不知包裝如沒氣會更難吃

無印良品大降價！史上最大降幅 與消費者疫起共體時艱

壓力好大！鹹酥雞店用答案卡畫菜單 網友驚真的有「電腦閱卷」

男子於女同事瓶裝水內混入尿液 動機竟是因為「愛」

相關新聞

看起來便宜卻很貴？文創商品、鹹酥雞都上榜 最多網友心酸推這個

買東西的時候，你會先考慮什麼？價格、品質、實用度、還是外觀？有些東西看上去很一般，一問價格卻讓人嚇一跳。物品的價值到底是誰來定義？有位網友在ptt女孩板發文，想聊聊那些「看起來便宜其實很貴的東西」，獲得了熱烈的回響。

頭髮越洗越毛髮量減少？髮型師曝「六件洗頭不能做的事」 網哭：全都中

台灣夏季悶熱易流汗，洗頭可說是每天例行公事，不過頭髮不只要洗乾淨，也有許多需要注意的眉角，否則反而容易把頭髮越洗越糟，甚至可能導致禿頭。有專業髮型師拍片宣導「洗頭千萬不能做的6件事」，呼籲大家小心別再傷害頭髮和頭皮。

他拿過世四年父親的身分證字號 竟可預約五倍券！

振興五倍券將在明（8日）開放領用，不少人已經規劃好要怎麼使用，還沒登記到的人，也可以等10月25日至31日第二批預定，不過有一位網友發現，郵局的預約系統有問題，居然可以用過世者的身分證字號預約五倍券，還顯示預約成功，此文一出，馬上引發網友熱議。

早餐店6點打來問「吃什麼？」 她被迫早起苦笑：客人得自己找

早晨通勤外出時，不少學生或上班族習慣事先致電早餐店點餐，縮短等待時間。不過，有名女性網友分享，自己日前早上沒課，正打算好好補眠，卻在早上6時接到早餐店的來電，且對方相當有朝氣地詢問「今天要吃什麼？」讓她實在哭笑不得。

賣場標註「台灣出貨」卻走海運？ 網購達人曝：要問「這句」

許多民眾為快速收到貨，在買網購挑選商品時，會特別找由台灣賣家出貨的賣場，但近日有一位網友表示，他購買一間顯示「台灣桃園」出貨的賣場商品，卻是走海運送來，讓他疑惑「寄海運是從澎湖、金門過來的嗎？」有網購達人跳出來解答，建議他問「台灣現貨嗎？」

「對向車夜晚沒開大燈」他閃燈提醒 意外釣出超多三寶行為

有位網友在報怨2公社公開自己好心「閃燈」提醒對向車要開車燈的影片，竟釣出不少網友留言，分享超多誇張的三寶行徑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。