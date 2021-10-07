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早餐店6點打來問「吃什麼？」 她被迫早起苦笑：客人得自己找

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己有天打算睡到自然醒，沒想到卻接到早餐店來電詢問「要吃什麼？」讓她哭笑不得。 示意圖／ingimage
有網友分享，自己有天打算睡到自然醒，沒想到卻接到早餐店來電詢問「要吃什麼？」讓她哭笑不得。 示意圖／ingimage

早晨通勤外出時，不少學生或上班族習慣事先致電早餐店點餐，縮短等待時間。不過，有名女性網友分享，自己日前早上沒課，正打算好好補眠，卻在早上6時接到早餐店的來電，且對方相當有朝氣地詢問「今天要吃什麼？」讓她實在哭笑不得。

原PO在Dcard以「早餐店自己打給我問我要吃什麼」為題發文分享，日前她因學校課程尚採遠距教學，加上上午並沒有排課，計畫好好睡到自然醒，但當天一早6點12分時，卻有一通陌生來電響起，一接起後對方充滿活力地問道「早安，今天要吃什麼？」

原PO表示，電話接通的當下，她以為是自己中獎獲得免費早餐，但通話幾句後，才得知對方似乎是打錯電話，讓她有些無奈，開玩笑直呼「現在早餐店真難做，連客人也要自己找」。

原PO也補充，她事後查詢自己常吃和曾經點過的早餐店，沒有一間是這隻號碼，納悶說道「到底是怎麼找到我的」；不過她也提到，要不是有這場烏龍事件，不然自己已經好久沒有聽到別人一早這麼有精神地打招呼，笑說「雖然直接強制起床，不過好溫暖」。

文章曝光後，網友也紛紛笑回「如果有人剛好想吃早餐，不就被早餐店撿到了」、「以為是王永慶小時候賣米故事的翻版」、「原來是在應徵客人」、「蠻好笑的，就算是打錯電話我也覺得很有趣」、「鐵板麵紅茶直接點下去」；但也有人說「睡到一半接到的話我會不爽」、「純粹就是打錯電話而已」。

早餐 Dcard

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