「對向車夜晚沒開大燈」他閃燈提醒 意外釣出超多三寶行為

很多駕駛人都曾遇到車輛「閃燈」情況，有些人以為是挑釁，但其實更多時候是提醒。根據《「被閃燈」是提醒還是挑釁？ 煞車、雙黃、閃遠光燈 看懂老司機不能說的暗號》一文，閃燈有很多不同的意義，但最終目的大多是提醒注意行車安全。

有位網友在報怨2公社分享一段行車紀錄影片，內容日前某晚10時45分他正在開車，他發現對向來車沒開大燈，好意閃燈示警，沒想到那台車竟然「回閃燈」，閃完之後堅持不開大燈繼續行駛，危險駕駛行為讓他相當傻眼。

po文一出，網友罵翻，「他心裡納悶，是在閃殺小，三寶永遠不知道是他自己」、「大燈可能選配，不捨得用」、「真是危險製造機」、「三寶永遠以為自己是對的」、「建議不要管，離三寶遠一點，萬一遇到瘋子，警察未必來得及救你」。

不少過來人嘆息，「我還碰過停下來跟對方說你沒開燈，對方回應『我看得見路啊』」、「半夜出門蠻常看到，反正就閃遠，如果他被撞或撞人那是他的事情」、「上次碰到在高速公路沒開的，完全看不到他」、「曾經遇過一個女的晚上開車沒開大燈，趁紅燈騎到旁邊喊『大燈沒開』，結果她放下手機竟然在找大燈開關」、「上次遇到一個路怒症的，閃他大燈直接在我前面急煞，還下車罵我，我默默說了句，『你大燈沒開』，然後他『哦』一聲回車上開走，結果最後還是沒開燈」、「我有看過雙閃黃燈開十幾公里的」。

也有人緩頰，「他是不是以為順向有警察臨檢」、「閃大燈有很多意思存在，他或許是感謝你讓他先過去」、「如果在花東看到別人閃大燈，意思是要你注意你前方可能有警察，提醒你降速」、「他以為你在跟他打招呼」、「可能新手上路」。也有網友坦承也曾不小心當過三寶，「有一次開車到家要關燈，才發現我沒開大燈」。