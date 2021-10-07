快訊

高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

昔下令全黨挺黃捷 為何這次蔡英文沒有動員搶救陳柏惟？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「對向車夜晚沒開大燈」他閃燈提醒 意外釣出超多三寶行為

聯合新聞網 / 綜合報導
夜間行車要開燈，但有些三寶駕駛常常忘記開燈，相當危險。圖片來源/ingimage
夜間行車要開燈，但有些三寶駕駛常常忘記開燈，相當危險。圖片來源/ingimage

很多駕駛人都曾遇到車輛「閃燈」情況，有些人以為是挑釁，但其實更多時候是提醒。根據《「被閃燈」是提醒還是挑釁？ 煞車、雙黃、閃遠光燈 看懂老司機不能說的暗號》一文，閃燈有很多不同的意義，但最終目的大多是提醒注意行車安全。

有位網友在報怨2公社分享一段行車紀錄影片，內容日前某晚10時45分他正在開車，他發現對向來車沒開大燈，好意閃燈示警，沒想到那台車竟然「回閃燈」，閃完之後堅持不開大燈繼續行駛，危險駕駛行為讓他相當傻眼。

po文一出，網友罵翻，「他心裡納悶，是在閃殺小，三寶永遠不知道是他自己」、「大燈可能選配，不捨得用」、「真是危險製造機」、「三寶永遠以為自己是對的」、「建議不要管，離三寶遠一點，萬一遇到瘋子，警察未必來得及救你」。

不少過來人嘆息，「我還碰過停下來跟對方說你沒開燈，對方回應『我看得見路啊』」、「半夜出門蠻常看到，反正就閃遠，如果他被撞或撞人那是他的事情」、「上次碰到在高速公路沒開的，完全看不到他」、「曾經遇過一個女的晚上開車沒開大燈，趁紅燈騎到旁邊喊『大燈沒開』，結果她放下手機竟然在找大燈開關」、「上次遇到一個路怒症的，閃他大燈直接在我前面急煞，還下車罵我，我默默說了句，『你大燈沒開』，然後他『哦』一聲回車上開走，結果最後還是沒開燈」、「我有看過雙閃黃燈開十幾公里的」。

也有人緩頰，「他是不是以為順向有警察臨檢」、「閃大燈有很多意思存在，他或許是感謝你讓他先過去」、「如果在花東看到別人閃大燈，意思是要你注意你前方可能有警察，提醒你降速」、「他以為你在跟他打招呼」、「可能新手上路」。也有網友坦承也曾不小心當過三寶，「有一次開車到家要關燈，才發現我沒開大燈」。

警察

延伸閱讀

搭車vs騎車「差10分鐘」怎選？網一面倒：有什麼好選的

恐怖司機？計程車上大聊身家 下車驚覺不對勁她嚇到哭

在外騎車送餐太累 外送員「1解法」引同行狂喊：聰明

機車行車紀錄器不普及？機車族曝「3關鍵」完全不想裝

相關新聞

「對向車夜晚沒開大燈」他閃燈提醒 意外釣出超多三寶行為

有位網友在報怨2公社公開自己好心「閃燈」提醒對向車要開車燈的影片，竟釣出不少網友留言，分享超多誇張的三寶行徑。

清一色全是肉！他自製「肉祭典」便當超豪邁 網友笑：男人的浪漫

雖然說均衡飲食對身體健康比較好，但如果能不顧營養、熱量這些，盡是挑選自己喜歡的東西來吃，確實也會給人相當充實的滿足感。最近一位日本網友分享的特色便當，就被說有著這樣的特色。

搭車vs騎車「差10分鐘」怎選？網一面倒：有什麼好選的

上班族的通勤方式主要可分成走路、租用單車、騎車、開車或是搭乘大眾運輸交通工具，然而便有一位網友說明，若是到達同一個目的地，搭車花費40分鐘、騎車30分鐘，自己會選擇搭車，但朋友卻會選擇騎車，讓他好奇疑惑「如果是大家會選哪一個？」

高鐵「這樣訂票」超省錢！乘客卻一面倒噓：超級矛盾

在台灣有許多大眾交通工具可以搭乘，其中包括長距離移動的高鐵、台鐵及飛機，以及短距離移動的公車、捷運及客運等。而高鐵以「快速」為特點，成為不少人移動方式的首選，但日前卻有網友詢問「搭高鐵會為了想省錢而搭離峰班次嗎？」引發許多網友留言討論。

拿到假發票？兌獎驚見「ER-ROR」傻眼 內行揭真相

每張紙本發票一定都有一列號碼供民眾兌獎用，然而日前卻有名網友分享，自己拿到「沒有號碼」且寫著「ER-ROR」的發票，合起來看就是「錯誤」的意思，第一次遇見這種狀況的原PO便想藉此貼文發問「第一次看到這樣的發票，沒有號碼是要對個毛呀，老闆你這樣有逃漏稅的嫌疑喔！」

麥當勞糖醋醬又變了！饕客崩潰直喊：這款真的難吃一百倍

不少人在麥當勞吃雞塊時，最喜歡的就是附贈的「糖醋醬」，不過最近有網友哀號，發現麥當勞糖醋醬包裝改版了，口感也與以前大不相同，讓他不禁怒喊「深深覺得糖醋醬是麥當勞的靈魂啊啊啊啊啊啊啊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。