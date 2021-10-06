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搭車vs騎車「差10分鐘」怎選？網一面倒：有什麼好選的

聯合新聞網 / 綜合報導
上班族的通勤方式主要可分成走路、租用單車、騎車、開車或是搭乘大眾運輸交通工具。 圖／ingimage
上班族的通勤方式主要可分成走路、租用單車、騎車、開車或是搭乘大眾運輸交通工具。 圖／ingimage

上班族的通勤方式主要可分成走路、租用單車、騎車、開車或是搭乘大眾運輸交通工具，然而便有一位網友說明，若是到達同一個目的地，搭車花費40分鐘、騎車30分鐘，自己會選擇搭車，但朋友卻會選擇騎車，讓他好奇疑惑「如果是大家會選哪一個？」

原PO在PTT上以「通勤騎車30分鐘vs搭車40分鐘要選哪個」為題分享，自己朋友選擇騎車是為了還可以在家裡多摸幾下再出門，而且騎車時看到天氣好一點，心情也會跟著好；但自己卻覺得搭車40分鐘比較好，不但在車上可以瞇一下、滑一下手機，還不怕颳風下雨。

此文一出，網友幾乎一面倒的認為「搭車」比較輕鬆且安全，「搭車還能避免交通事故」、「搭車補眠」、「搭車，我要在車上睡覺」、「搭車，（騎車）通勤很容易出車禍」、「不然捷運線的房子為什麼那麼貴？」

但也有另一派的網友認為，「我的狀況是走路要20分鐘+搭車時間20分鐘，選騎車」、「有些人就是喜歡騎車，想去哪就哪，不想等車」、「如果就是喜歡騎車這種隨心所欲自由感，買頂好的安全帽騎車當然也是OK」、「搭車風險高，自己騎比較能拿捏時間」。

PTT 上班族

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