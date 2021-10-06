高鐵「這樣訂票」超省錢！乘客卻一面倒噓：超級矛盾

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聯合新聞網 / 綜合報導
在台灣有許多大眾交通工具可以搭乘，其中包括長距離移動的高鐵、台鐵及飛機，以及短距離移動的公車、捷運及客運等。 圖／本報資料照片
在台灣有許多大眾交通工具可以搭乘，其中包括長距離移動的高鐵、台鐵及飛機，以及短距離移動的公車、捷運及客運等。 圖／本報資料照片

在台灣有許多大眾交通工具可以搭乘，其中包括長距離移動的高鐵、台鐵及飛機，以及短距離移動的公車、捷運及客運等。而高鐵以「快速」為特點，成為不少人移動方式的首選，但日前卻有網友詢問「搭高鐵會為了想省錢而搭離峰班次嗎？」引發許多網友留言討論。

原PO在PTT上以「搭高鐵會為了想省錢而搭離峰班次嗎？」為題分享，高鐵一大早或半夜的班次通常會有早鳥優惠，但是這些班次的停靠站可能也比較多，畢竟不可能同時讓你省錢又省時間，便想解此貼文詢問網友「大家會為了省點錢搭離峰時段的高鐵嗎？」

此文一出，大多數網友都直言「不會」，紛紛表示，「要省錢就不會搭高鐵，都搭高鐵了就要方便為主」、「要省錢搭高鐵就是莫名其妙的矛盾行為」、「不會，要省錢可以搭客運或台鐵」、「要省錢就不會搭高鐵加一」、「不會，因為我搶不到。那要很閒的人才會搭離峰時間」、「不會，優惠票的時間都很爛」、「省錢的人不會搭高鐵吧」。

但也有網友認為，「會看實際情況啦」、「會耶，65折差很多」、「之前為了出國搭第一班，人不少欸」、「如果有時間搭得起來就會啊」、「當然是看為了什麼事跟時間配合啊」、「會看實際情況啦，有些高鐵站離市區很遠，像嘉義的在太保，要去嘉義市還有段距離，這時候直接坐火車、客運比較方便」。

高鐵

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