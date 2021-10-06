拿到假發票？兌獎驚見「ER-ROR」傻眼 內行揭真相

每張紙本發票一定都有一列號碼供民眾兌獎用，然而日前卻有名網友分享，自己拿到「沒有號碼」且寫著「ER-ROR」的發票，合起來看就是「錯誤」的意思，第一次遇見這種狀況的原PO便想藉此貼文發問「第一次看到這樣的發票，沒有號碼是要對個毛呀，老闆你這樣有逃漏稅的嫌疑喔！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，自己在兌7、8月發票時，發現一張發票竟然沒有號碼，而是寫著「ER-ROR」的英文字母。從原PO上傳的圖片可見，發票上也有付款的明細，便讓他很困惑「沒有號碼是要對個毛呀，老闆你這樣有逃漏稅的嫌疑喔！」

有名網友分享，自己拿到「沒有號碼」的發票。 圖／ 爆怨公社

此文一出，便引起許多網友紛紛留言表示，「這張是發票的鬼牌，要幾號自己填」、「無碼流出」、「是不是用了隱型藥水」、「用火烤看看」、「頭獎號碼自己填寫」。還有網友發揮柯南精神解謎，「是按照英文字母順序，R（18）、O（15）R（18），所以號碼是ER-0181518」。

而也有網友分析解答道，「ERROR是錯誤了吧，他們開發票的機器出錯了」、「發票日為7月1日，有可能是沒登錄到7-8月字軌，而繳費必須要收費不然無法出場，所以才會有ERROR，選我正解」、「這是字軌沒了（專業回答）」、「這可能停車場機器pos系統出錯或當機之類的」、「或許你不是第一個受害者，因為發票號碼已經錯誤了」、「可能系統出錯或當機之類的，拿回去請店家補打一張就好了」。