麥當勞糖醋醬又變了！饕客崩潰直喊：這款真的難吃一百倍

不少人在麥當勞吃雞塊時，最喜歡的就是附贈的「糖醋醬」，不過最近有網友哀號，發現麥當勞糖醋醬包裝改版了，口感也與以前大不相同，讓他不禁怒喊「深深覺得糖醋醬是麥當勞的靈魂啊啊啊啊啊啊啊」。

原PO在Dcard上以「麥當勞糖醋醬發生什麼事」為題分享，自己一直很愛麥當勞的糖醋醬，每次點套餐根本都是為了糖醋醬，才額外加價雞塊，但近期因為懷孕，所以很少吃炸物，沒想到昨（5）日終於有機會吃到麥當勞，正要拿出雞塊時卻瞄到一旁的糖醋醬怎麼變包裝了。

原PO表示，當下自己就心想「希望味道不要走味餒」，便戰戰兢兢的撕開包裝，拿著久違的雞塊沾了一口細細品嚐新的糖醋醬。沒想到新款包裝的糖醋醬讓他不禁直言「有夠難吃！只有酸，就沒有了！」他補充道，雖然之前常常看到有人po文糖醋醬有更換口味，當時自認為口味沒有很挑，也都接受，但是這款真的難吃一百倍！

有網友哀號，發現麥當勞糖醋醬包裝改版了，口感也與以前大不相同。 圖／ Dcard

此文一出，便有許多網友紛紛留言，「麥當勞是嫌客人太多嗎？換醬損失客群這操作也是很6（意即厲害）」、「+1！！！今天也去買麥當勞的我，超困惑的為什麼包裝換了也不好吃了....還我原本的糖醋醬啊...」、「看包裝說明，這是在馬來西亞包裝的，可能不適合台灣人的口味」。

但也有網友認為，麥當勞的糖醋醬因為供貨不定，所以時常會拿其他國家的糖醋醬來販售，「這個問題不是講很久了嗎？糖醋醬缺貨，還因為疫情航運供貨有問題，所以用其他國家的來補啊，現在也不能加價買糖醋醬不是嗎」、「但聽說是供貨不穩啦所以才換這種（？）因為也沒辦法單買糖醋醬」。