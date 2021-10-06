機車行車紀錄器不普及？機車族曝「3關鍵」完全不想裝

如今不少用路人為了保護自身的權益，會在車上裝設行車紀錄器，以避免意外發生時產生的糾紛對此，有網友指出買一台新的機車動輒好幾萬元，但基本的隨車發動行車紀錄器才幾千，甚至可以在保養時順便請老闆裝就好，讓他不解詢問「為何機車行車紀錄器無法普及？」

原PO在PTT上以「為什麼機車駕駛行車紀錄器無法普及」為題表示，自己很常在網路上看到很多人在徵「行車紀錄器畫面」，希望能幫忙還原車禍當下情況，這樣的情形不禁讓他非常納悶道「一台機車好幾萬，你懶惰買個裝車內隨車發動的才幾千，保養時順便叫老闆裝一裝，好過你在那邊徵紀錄器」。

他補充道，自己某天在路上認真一數，發現有裝行車紀錄器的白牌機車騎士不到一成，雖然有些可能裝在車內，但仍非常不懂他們為什麼不裝設行車紀錄器。

此文一出，便有許多網友紛紛回應表示「道路監視器已經夠用了吧」、「就不信邪啊！覺得不會那麼衰」、「就是有人自己不準備，出事再說呀」、「只有重機或是進口白牌裝的比例比較高」。

然而，也有許多機車族點出「貴」、「安裝麻煩」及「不耐用」這三個特點，「認真回，材料跟安裝都比汽車的貴很多」、「自己安裝過，在外風吹雨打很不耐用，4000元、3年多就壞了」、「比汽車貴很多，安裝耗時麻煩」、「機車行車紀錄器比汽車的貴又容易壞」、「都很爛難用吧，又貴耐用度不高」。