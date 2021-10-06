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超商做一天想離職…他曝有社交恐懼症 過來人建議找這類工作

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友做了一天超商店員後想離職，原因是自己有「社交恐懼症」加上要學的東西實在太多，於是他想問問網友們，有社恐的人都找哪些工作，圖為超商店員，示意圖，非新聞當事者。記者曾原信／攝影
一名網友做了一天超商店員後想離職，原因是自己有「社交恐懼症」加上要學的東西實在太多，於是他想問問網友們，有社恐的人都找哪些工作，圖為超商店員，示意圖，非新聞當事者。記者曾原信／攝影

超商在台灣密集程度相當高，每隔一條街或幾步就有一家超商，不僅提供多項服務同時也是人們吃宵夜的好夥伴。一名網友做了一天超商店員後想離職，原因是自己有「社交恐懼症」加上要學的東西實在太多，於是他想問問網友們，「有社恐的人都找哪些工作呢？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，他做了一天超商店員後想要離職，主要原因是他有「社交恐懼症」會害怕人群，加上要記住還學習的東西相當多，站了8小時仿佛過了一個禮拜，於是想問問有社恐的人都找哪些工作，引起不少網友討論。

網友紛紛鼓勵原po，「我也蠻害怕人群，但我撐了三個月就想說算了、繼續吧，畢竟比起人群，我更害怕沒錢吃飯」、「第一天正常啦，一個月你就老神在在了，除非你在辦公區」、「撐過的話，到任何地方都會比較好的，建議先做個三個月，真的不行再換」、「我個人覺得工作都是可以慢慢習慣的，加油！」。

有網友建議，可以找內勤的工作，「作業員或辦公室，其實這對社恐比較能適性」、「不想面對人群就是找內勤方面，工作多少還是會碰到人群」、「作業員、實驗室、或是研究助理那種，接觸人群比較單一」、「如果不是很嚴重的社恐，可以試試餐飲內場，雖然滿累的、壓力也不小，但只需要面對同事而已，不用面對客人還不錯」。

有網友則分享自身經歷，「建議可以先從行政工讀開始做起，我本來也是有點社交恐懼，但我選擇克服，目前我在餐飲當PT」、「我有社恐，去家樂福上班一年，社恐的狀況變得沒那麼嚴重」、「你不孤單，我也是社交恐懼，我的工作是搞機構開發的，本來只要天天看着電腦和機台，不太需要與人交流」，但後來老闆給任務，要與供應商、採購、各種工程單位開會、交流，令他很痛苦，想要離職，「但是你說得要學、要記很多東西，工作就是這樣，這是你需要去學習並且習慣，多讀點書，讓自己有更多工作選擇」。

離職 超商 社交

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