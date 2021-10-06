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遠親為1盒喜餅公審嗆「吝嗇」 新人一查禮金傻眼
新人結婚通常會發送喜餅給親友分享喜悅，一位男網友日前送喜餅給老婆的一名遠房親戚，竟被嫌只送一份是「吝嗇、不會做人」，還被PO文公審，事後一查該遠親紅包禮金，金額令他傻眼，問大家「喜餅一個家庭都發幾份？」貼文引發熱議。
一位剛結婚的男網友在《爆廢公社二館》發文表示，和新婚妻送喜餅給女方的一名遠房親戚，彼此關係是屬於「根本不會想聯繫的那種」，該名遠親家中有小孩也剛成家住在家裡，兩人沒多想就送了一份喜餅過去，沒想到對方竟PO文公審，批只送一份「不會做人、吝嗇、沒大沒小…」，搞得全親戚都知道他們家只收到一份喜餅。
事後，原PO查了一下該名遠親的紅包禮金金額，令他傻眼「收你一包紅包600元，搞得好像美金一樣，講的恩情大過天」，問大家「喜餅一個家庭都發幾份？」
眾人一看禮金金額，驚呼「600…是什麼幣別啊」、「包600也要公審人家」、「一家一份，你沒有錯！錯的是那個親戚太貪婪！你也可以從中看清更多人事物」、「包多少不是重點，本來就是一個家庭一份吧」、「一家一份，小孩成家是男的不另外算，女兒嫁了不親也不用」。
有網友認真建議原PO，「很遠房的，其實可以不用發紅帖了，可以避免雙方不必要的困擾，你們面對面的可能也不認識」、「既然是不會想聯繫的人，那就不用把他們的事放在心裡來為難自己」、「結婚是喜事，恭喜，別為這種小事掛心，公道自在人心」。
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